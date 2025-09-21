Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vụ 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm: Tài xế ô tô không nhường đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/09/2025 15:33 GMT+7

Liên quan vụ 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm, cơ quan công an bước đầu xác định do tài xế ô tô đã không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính, gây tai nạn giao thông.

Ngày 21.9, liên quan vụ tai nạn ở TP.HCM khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm vào tối 20.9 trên đường ĐH507, đoạn qua xã Phước Thành, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu do người điều khiển ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50 mg/100ml khí thở.

Vụ 3 mẹ con ở TP.HCM tử vong thương tâm: Tài xế ô tô không nhường đường- Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô biến dạng hoàn toàn, văng vào lô cao su sau cú va chạm với xe máy khiến 3 mẹ con tử vong

ẢNH: C.T.V

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đang xem xét để khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong.

3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ tai nạn ở TP.HCM

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 20.9, Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ở xã Phước Thành) lái xe ô tô biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH507, khi đến ngã ba giao nhau với đường ĐH507 (xã Phước Thành, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ở xã An Long, TP.HCM) chở theo 2 con trai 6 tuổi và 12 tuổi.

Cú va chạm mạnh khiến cả ô tô và xe máy bị văng vào lô cao su bên đường. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cả 3 mẹ con người phụ nữ đi xe máy tử vong sau đó, nam tài xế đi ô tô cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

