3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ tai nạn ở TP.HCM

Ngày 21.9, Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy trên đường ĐH507 đoạn qua xã Phước Thành, TP.HCM khiến 3 mẹ con tử vong.

Chiếc xe ô tô biến dạng sau tai nạn ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20.9, Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ở xã Phước Thành) lái xe ô tô biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH507, khi đến ngã ba giao nhau với đường ĐH507 (xã Phước Thành, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ở xã An Long, TP.HCM) chở theo 2 con trai 6 tuổi và 12 tuổi.

Cả xe máy và ô tô đều bị văng vào lô cao su bên đường sau khi va chạm ẢNH: C.T.V

Cú va chạm mạnh khiến cả ô tô và xe máy bị văng vào lô cao su bên đường. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cả 3 mẹ con người phụ nữ đi xe máy tử vong sau đó, nam tài xế đi ô tô cũng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.