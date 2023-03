Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong: Tài xế xe tải khai gì?

Ngày 7.3, Công an H.Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, ngụ xã Nghi Công, H.Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong xảy ra trên tỉnh lộ 542E (đoạn qua xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên).

Vụ tai nạn khiến xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải, 3 nạn nhân tử vong K.H

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 6 giờ 55 ngày 6.3. Thời điểm này, tài xế Nguyễn Duy Quân điều khiển xe tải BS 14C - 201.03 chở đá từ mỏ đá ở xã Nghi Công Nam (H.Nghi Lộc) đến TP.Vinh (Nghệ An).

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Quân khai khi đang điều khiển xe tải chạy trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung (H.Hưng Nguyên) thì phát hiện một xe tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều.

Xe máy do chị Hồng điều khiển chạy phía trước xe tải thời khắc trước khi xảy ra vụ tai nạn (hình ảnh do camera nhà dân ghi lại) CẮT TỪ CLIP

Do tập trung tránh ô tô tải đi hướng ngược lại, không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy chạy cùng chiều phía trước do chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, ngụ xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên) điều khiển, chở 3 con nhỏ đến trường là Hoàng Văn Bảo (9 tuổi), Hoàng Kim Oanh (7 tuổi) và Hoàng Văn Trọng (5 tuổi). Vụ tai nạn khiến chị Hồng, 2 con là Bảo và Oanh tử vong tại chỗ, cháu Trọng bị thương.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy, sau khi va chạm với xe máy, xe tải đã kéo lê xe máy dưới gầm khoảng 10 m mới dừng lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Nguyễn Duy Quân và đều cho kết quả âm tính. Hiện tài xế này đang bị công an tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ dữ liệu lưu trữ tại hệ thống đăng kiểm, xe tải BS 14C - 201.03 đăng kiểm lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 37-05D vào ngày 25.10.2022, ngày hết hạn kiểm định là 23.10.2023. Xe nhãn hiệu Howo sản xuất đăng ký lần đầu năm 2016.