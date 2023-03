3 mẹ con tử vong sau va chạm với xe tải: Dang dở đường tới trường

"Ai cũng bật khóc"

Chiều 6.3, rất đông người dân ở xã Hưng Trung (H.Hưng Nguyên, Nghệ An) có mặt tại khu vực hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử vong để đưa thi hài các nạn nhân xấu số về nhà chuẩn bị lễ an táng.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra lúc 7 giờ 5 phút sáng cùng ngày trên tỉnh lộ 542E (đoạn qua xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên).

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển số 14C-201.03 do Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, ngụ xã Nghi Công, H.Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển, chạy phía sau đã va chạm với với xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (27 tuổi, ngụ xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ đến trường.

Bà Diệu đau đớn trước cái chết của con gái và 2 cháu ngoại K.H

Vụ tai nạn khiến chị Hồng và 2 con là Hoàng Văn Bảo (9 tuổi) và Hoàng Kim Oanh (7 tuổi) tử vong tại chỗ. Cháu Hoàng Văn Trọng (5 tuổi) bị thương.

Nhiều người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn vẫn còn bàng hoàng. "Nghe rầm một cái, tôi chạy ra thì thấy thảm cảnh đứt ruột", bà Nguyễn Thị Hương, một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn, kể lại.

Khi đến nơi, bà Hương thấy người mẹ cùng 2 con đã tử vong, nằm sát nhau, thi thể không còn nguyên vẹn. Cháu Hoàng Văn Trọng văng ra khỏi gầm và bánh xe tải nên không bị xe cán, cháu chỉ bị thương.

Xe máy lọt dưới gầm xe tải K.H

"Khi đó, cháu Trọng bị thương ở đầu, người và tay, nhưng vẫn tỉnh táo. Cháu không kêu đau mà chạy lại ôm mẹ gào khóc, kêu mẹ dậy. Nhìn thấy thế, ai cũng bật khóc", bà Hương kể.

Quá đau đớn trước khi mất cùng lúc con gái và 2 cháu ngoại, bà Phan Thị Diệu (51 tuổi, mẹ ruột chị Hồng) khóc cạn nước mắt. Trong khu vực lo hậu sự cho con gái và các cháu, bà Diệu đứng không vững, luôn gào khóc, người thân phải đứng bên cạnh để dìu bà.

Người dân địa phương cho biết, chị Hồng lấy chồng từ khi còn rất trẻ. 2 vợ chồng có 3 con. Anh Hoàng Văn Tâm (32 tuổi, chồng chị Hồng) từng đi xuất khẩu lao động, mới về nước hơn 1 năm trước rồi mới đây, anh ra Hải Dương làm công nhân. Sáng nay, sau khi nghe tin dữ, anh vội vã đón xe về nhà.

Người dân nhiều lần phản ánh xe chở vật liệu

Đến chiều 6.3, hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông này vẫn còn nhiều mảnh vỡ của chiếc xe máy vương vãi trên đường. Đây là đoạn đường thẳng, tầm nhìn khá thoáng đãng. Mặt đường bằng bê tông, cách vị trí nút thi công đường cao tốc Bắc Nam chừng 300m. Bên đường có các biển cảnh báo công trường, biển cấm ô tô vượt nhau.

Nhiều mảnh vỡ của xe máy tại hiện trường K.H

Ông Hoàng Đức Thái, một người dân sống gần khu vực này, cho biết nhà chị Hồng cách trường học khoảng 1km. Camera nhà dân gần hiện trường cho thấy, trước khi xảy ra vụ tai nạn, chị Hồng đi phía trước, cùng chiều với xe tải.

"Xe máy chạy trước, còn xe tải chạy sau, không biết vì sao lại xảy ra chuyện kinh hoàng thế. Chiếc xe máy bị kéo lê hơn chục mét", ông Thái nói.

Hàng xóm đến hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số K.H

Ông Thái cũng cho biết người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh chuyện xe tải chở vật liệu chạy qua khu dân cư quá nhiều, gây bụi khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Xe tải chạy nhiều trong khi trên đoạn đường này có 3 trường học, học sinh đi lại rất đông.

Một người dân khác ở địa phương này cũng cho biết, cuối năm 2022, người dân đã phản ánh thông tin đến Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An và Phòng Tài nguyên - môi trường H.Hưng Nguyên, nhưng được trả lời thẩm quyền giải quyết thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông.