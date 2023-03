Thông tin mới về vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong ở Nghệ An

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Nghệ An khiến 3 mẹ con tử vong khi đang đến trường, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Hiện trường vụ tai nạn K.H

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 7 giờ 5 phút ngày 6.3 trên tỉnh lộ 542E (thuộc xã Hưng Trung, H.Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo đó, chiếc xe tải mang BS 14C - 201.03 do tài xế Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, ngụ xã Nghi Công, H.Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Hồng (27 tuổi, ngụ xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hồng và 2 con là Hoàng Văn Bảo (9 tuổi), Hoàng Kim Oanh (7 tuổi) tử vong tại chỗ. Cháu Hoàng Văn Trọng (5 tuổi) bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan triển khai các công tác ban đầu.

"Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tham gia bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; phối hợp chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, tổ chức cứu nạn, tiến hành các bước điều tra ban đầu", báo cáo viết.

Xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe tải K.H

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hình ảnh từ camera an ninh của một nhà dân ở gần vị trí xảy ra tai nạn cho thấy thời điểm đó trên tuyến đường này có khá nhiều xe cộ lưu thông. Xe máy do chị Hồng chạy phía trước chở các con đến trường thì bị xe tải chạy phía sau va chạm vào.

Vụ tai nạn khiến xe máy bị mắc kẹt vào gầm xe tải làm 3 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xe máy màu đỏ do chị Hồng điều khiển chở các con đến trường chạy phía trước xe tải thời khắc trước khi xảy ra tai nạn CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin từ dữ liệu lưu trữ tại hệ thống đăng kiểm, xe tải 14C - 201.03 đăng kiểm lần gần nhất tại Trung tâm Đăng kiểm 37-05D vào ngày 25.10.2022, ngày hết hạn kiểm định là 23.10.2023. Xe nhãn hiệu Howo sản xuất đăng ký lần đầu năm 2016.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể tài xế Nguyễn Duy Quân và cho kết quả âm tính.