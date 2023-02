CSGT TP.HCM hướng dẫn cách chạy xe ở vòng xoay đúng luật, phòng tránh tai nạn

Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong nửa đầu tháng 2.2023, TP.HCM có 2 vụ tai nạn giao thông tại vòng xoay gây hậu quả chết người.



Do đó, CSGT có hướng dẫn để người dân di chuyển đúng luật, đảm bảo an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác.

Vòng xoay, hay còn gọi vòng xuyến, bùng binh giúp điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc cũng như kéo giảm tai nạn giao thông tại các giao lộ phức tạp. Tại TP.HCM, những giao lộ lớn có vòng xoay như: vòng xoay Công Trường Dân Chủ (Q.3), vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), vòng xoay Ngã sáu Phù Đổng (Q.1), vòng xoay Điện Biên Phủ (Q.1)…

Tai nạn chết người tại vòng xoay

Theo Phòng PC08, lúc 11 giờ 5 phút ngày 8.2, ông N.N.L (ngụ Q.12, TP.HCM) chạy xe máy hướng từ Trường Chinh về Quốc lộ 22, đến trước số nhà 9H Quốc lộ 1 (Q.12) thì va chạm vào trước đầu xe ô tô đầu kéo, kéo theo rơ moóc do ông Đ.V.G (ngụ Bình Định) chạy trên Quốc lộ 22 đến vòng xoay rẽ trái về đường Quốc lộ 1 hướng về Nguyễn Văn Quá.

Khi đi vào vòng xoay, người điều khiển xe phải cho xe chạy theo chiều ngược kim đồng hồ Độc Lập

Hậu quả ông N.N.L tử vong tại chỗ. Qua điều tra, CSGT xác định nguyên nhân chính là do ông N.N.L chạy xe máy không tuân thủ quy định tại Khoản 2, Điều 24 luật Giao thông đường bộ: "Tại nơi giao nhau có biển báo hiệu đi theo vòng xuyến phải nhường đường cho xe đến từ bên trái".

Lúc 14 giờ 15 phút ngày 11.2, anh N.V.T (ngụ Tiền Giang) chạy ô tô tải trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ nút giao Bình Thuận về Q.7, đến trụ đèn C9 (xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) thì đụng vào hông bên phải xe máy do ông T.N.Q (ngụ Long An) chạy trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ đường Trịnh Quang Nghị về Bình Chánh.

Hậu quả ông T.N.Q tử vong tại chỗ. Theo CSGT, nguyên nhân do ông T.N.Q lưu thông không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu (biển hiệu lệnh nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến). Khi đến nút giao Bình Thuận, ông T.N.Q đã cho xe rẽ trái cắt ngang chiều đường ngược lại (không đi đúng chiều vòng xuyến) làm xảy ra tai nạn.

Đến vòng xoay thì đi thế nào?

Theo CSGT, để phòng tránh tai nạn giao thông, người tham gia giao thông cần lưu ý trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định của luật Giao thông đường bộ. Cụ thể, tại Điều 24 luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau như sau:

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.



Do vậy, tùy vào hướng rẽ và quãng đường di chuyển mà người điều khiển phương tiện lựa chọn cách di chuyển phù hợp, có thể bật đèn tín hiệu báo hướng rẽ (đèn xi nhan) cho các phương tiện khác biết.

Vòng xoay Hồ Con Rùa tại Q.3, TP.HCM Nhật Thịnh

Để đảm bảo an toàn, CSGT TP.HCM cũng lưu ý người dân khi đi vào vòng xoay, người điều khiển phải cho xe chạy theo chiều ngược kim đồng hồ; cho xe ôm phải và đi sát mép ngoài cùng của vòng xoay để tầm quan sát được rộng, giúp cho người lái xe tránh khỏi các làn xe bên trong đang di chuyển, tránh gây ùn tắc giao thông, để vào và ra khỏi khu vực vòng xoay nhanh nhất...