Vụ 3 mẹ con tử vong thương tâm: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chiều 21.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 20.9.2025, tại giao lộ ngã 3 đường ĐH507 giao nhau với đường Tân Phú (ở ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ẢNH: C.T.V

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 20.9, Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ở xã Phước Thành) lái xe ô tô biển số 61K-127.24 theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH507, khi đến ngã ba giao nhau với đường ĐH507 (xã Phước Thành, thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ở xã An Long, TP.HCM) chở theo 2 con trai 6 tuổi và 12 tuổi.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị V. tử vong sau đó, Thành cũng bị thương nặng. Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Các ban ngành, đoàn thể của xã Phước Thành đã đến thăm viếng gia đình các nạn nhân ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC THÀNH

Cơ quan công an nhận định nguyên nhân ban đầu do người điều khiển ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50 mg/100ml.

Đại diện chính quyền xã Phước Thành trao hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng ẢNH: UBND XÃ PHƯỚC THÀNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Thông, Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, địa phương đã thành lập đoàn đến thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình 3 mẹ con nạn nhân.

Xã cũng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân 10 triệu đồng. UBND xã cũng sẽ có thông báo để tuyên truyền và khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.