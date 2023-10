Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Chiều 26.10, đại diện Viện KSND TP.HCM đã phát biểu quan điểm đối với vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006. Ly hôn tại Mỹ năm 2008. Việc các bên kết hôn và ly hôn đều được ghi chú tại Sở Tư pháp TP.HCM.

Theo đại diện Viện KSND TP.HCM, dù ông Nguyễn Đức An trình bày gửi khoảng 13 triệu USD về Việt Nam cho bà Thúy mua hàng loạt tài sản, nhưng nguyên đơn chỉ cung cấp được các chứng từ về việc chuyển 47 tỉ đồng và 700.000 USD; các khoản còn lại bà Thúy không thừa nhận và ông An cũng không cung cấp được chứng cứ.

Đại diện Viện KSND TP.HCM cũng cho rằng không có căn cứ xác định các tài sản tranh chấp trong vụ án là tài sản riêng của ông An.

Từ đó, viện kiểm sát đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn; chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, xác định một số tài sản đang tranh chấp là tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân, đồng thời chia theo tỷ lệ mỗi bên 50%.

Theo yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức An, ông đề nghị HĐXX xác lập tài sản riêng cho ông, gồm các tài sản gồm: 4 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Pasteur (Q.1, TP.HCM), 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM). Hơn 98 tỉ đồng là toàn bộ tiền cho thuê, lợi ích khai thác, sử dụng các tài sản trên từ ngày 1.10.2009 đến ngày 30.9.2023



Ngoài ra còn có 5 biệt thự tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận); 1 căn biệt thự tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại công ty thương mại S. hiện đang do bà Thúy đứng tên sở hữu 99% và mẹ bà Thúy đứng tên sở hữu 1% (Q.Bình Thạnh); 31% cổ phần do bà Thúy đứng tên sở hữu tại công ty S.; 1 căn hộ ở Q.7 (TP.HCM); gần 26 tỉ đồng là tiền do bà Thúy bán 8 căn biệt thự tại TP.Phan Thiết và lợi tức từ số tiền bán được từ năm 2010 đến tháng 9.2023; 700.040 USD được ông Nguyễn Đức An chuyển cho bà Thúy qua một ngân hàng; 2 khoản tiền hơn 400 triệu đồng và hơn 447.377 USD do bà Thúy đứng tên tại một ngân hàng.

Ngược lại, bị đơn cựu siêu mẫu Ngọc Thúy phản tố, chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp, gồm: 5 biệt thự tại TP.Phan Thiết, 4 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Pasteur, 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, biệt thự tại Q.Bình Thạnh; 100% vốn góp trong Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần tại Công ty CP cảng Sao Mai.

Song cựu siêu mẫu Ngọc Thúy đề nghị HĐXX xác định 17 tài sản này đều được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân (từ tháng 9.2006 đến tháng 3.2008) và các bên không có thỏa thuận riêng nên đủ căn cứ để xác định là tài sản chung của vợ chồng, và chia theo tỷ lệ 50 - 50.

Sau khi đại diện Viện KSND TP.HCM phát biểu quan điểm, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng 1.11 tới.