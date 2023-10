Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy chỉ thừa nhận 17 tài sản chung với chồng cũ

Sáng 16.10, TAND TP.HCM mở lại phiên xét xử sơ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy)

Đại diện ủy quyền của ông Nguyễn Đức An (đứng) trao đổi với bà Ngọc Thúy (ngồi thứ 3 từ phải qua) N.P

Đại diện ủy quyền ông Nguyễn Đức An cũng bất ngờ có trình bày bổ sung, rằng nếu tòa xét thấy những tài sản tranh chấp là tài sản chung giữa các bên thì yêu cầu tòa chia theo tỷ lệ 70 - 30, trong đó 70% thuộc về nguyên đơn. Riêng tài sản đầu tư tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu) là tài sản riêng của nguyên đơn.

Căn cứ yêu cầu được chia tỷ lệ 70%, đại diện ông An nêu các tài sản tại Việt Nam do bà Thúy mua được đều là tiền do ông An gửi về, tiền này do ông tạo lập và kê khai thuế tại Mỹ. Hai là, dựa theo mặt pháp lý thì xét công tạo lập của ông An nhiều hơn bà Thúy.

Ông Nguyễn Đức An khai gửi 13 triệu USD cho cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Tranh luận, luật sư phía ông Nguyễn Đức An đề nghị tòa công nhận ông An được quyền sở hữu riêng các tài sản: 9 căn hộ tại 2 tòa nhà trên đường Pasteur, và Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM. Hơn 98 tỉ tiền cho thuê nhà của 9 căn hộ này từ ngày 1.10.2009 đến ngày 30.9.2023.

5 biệt thự tại TP.Phan Thiết; biệt thự tại Q.Bình Thạnh; 100% giá trị phần góp vốn trong Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần do bà Thúy đang đứng tên tại Công ty CP cảng Sao Mai; hơn 47,8 tỉ đồng là tiền gốc và lãi mà bà Thúy bán 8 căn nhà tại TP.Phan Thiết; gần 3 tỉ đồng tiền bán căn nhà tại TP.Vũng Tàu; hơn 47,5 tỉ đồng do ông B. và bà M. hoàn trả được chuyển vào tài khoản của bà Thúy; số tiền trong 3 tài khoản do bà Thúy đứng tên gồm gần 423 triệu đồng, 700.040 USD (tương đương khoảng 16,8 tỉ đồng), hơn 447.000 USD (tương đương hơn 10,7 tỉ đồng); căn hộ tại Q.7, TP.HCM.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy trình bày tại tòa N.P

Đồng thời, luật sư trình bày nguồn tiền để mua các tài sản trên là khoảng 13 triệu USD nguyên đơn tạo lập trước đó và có được tại thời điểm năm 2007, có chứng nhận của ngân hàng và các tờ khai thuế thu nhập tại Mỹ.

Sau đó, ông An đã chuyển tiền về Việt Nam để đầu tư qua hai đường, một là người quen, các công ty dịch vụ, hai là thông qua ngân hàng. Tuy nhiên, do pháp luật Việt Nam chưa cho phép người chưa có quốc tịch Việt Nam sở hữu nhà, đất tại Việt Nam nên ông An phải nhờ bà Thúy đứng tên sở hữu các loại tài sản trong thời gian hôn nhân giữa các bên từ tháng 9.2006 đến tháng 3.2008.

Tại tòa, luật sư trình bày sau khi xác lập quyền sở hữu riêng đối với tài sản trên, phía ông An sau đó sẽ chuyển giao cho 2 con chung giữa nguyên đơn và bị đơn vào thời điểm phù hợp.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy chỉ thừa nhận 47 tỉ đồng và 700.000 USD

Tranh luận lại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Thúy chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp, gồm: 5 biệt thự tại TP.Phan Thiết, 4 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Pasteur, 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, biệt thự tại Q.Bình Thạnh; 100% vốn góp trong Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần tại Công ty CP cảng Sao Mai.

Đại diện ủy quyền của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy (đứng) trình bày tại tòa N.P

Nhưng theo luật sư của bà Thúy, căn cứ hồ sơ mua bán, thanh toán các tài sản trên, có căn cứ xác định tài sản mà bị đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn đều được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân (từ tháng 9.2006 đến tháng 3.2008) và các bên không có thỏa thuận riêng nên đủ căn cứ để xác định là tài sản chung của vợ chồng.



Đồng thời, xét tài sản chung này bà Thúy là người cùng đóng góp tiền, thu nhập để mua tài sản; là người trực tiếp đi mua, thanh toán, quản lý, giữ gìn, duy trì, và phát triển tài sản suốt 15 năm qua nên luật sư đề nghị HĐXX chia theo tỷ lệ 50 - 50.

Ngoài ra, phía bà Ngọc Thúy đề nghị nhận toàn bộ tài sản, và sẽ hoàn 50% giá trị tài sản cho ông Nguyễn Đức An.

Phản đối nội dung phía ông An cho rằng đã gửi khoảng 13 triệu USD về cho bà Thúy mua hàng loạt tài sản, luật sư của bà Thúy nêu tòa đã cho nguyên đơn 13 năm cung cấp các chứng cứ chứng minh đã gửi về Việt Nam cho bà Thúy 13 triệu USD, nhưng đến nay nguyên đơn “chỉ cung cấp vỏn vẹn 2 tài liệu là các chứng cứ về 2 khoản tiền 47 tỉ đồng, và 700.00 USD”.

Với các yêu cầu còn lại ngoài 17 tài sản trên của ông An, phía bà Thúy không đồng ý.

Sau khi các bên kết thúc phần tranh luận, HĐXX tuyên bố phiên tòa tạm dừng, đến ngày 26.10 sẽ tiếp tục mở lại.