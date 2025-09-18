Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc

Một hang ổ lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh bị triệt phá hôm 15.7 ẢNH: AFP

Từ bên ngoài, trông hang ổ lừa đảo trực tuyến như một tòa nhà văn phòng hiện đại, có bảo vệ, không khí yên tĩnh và ít gây chú ý.

Thế nhưng, bên trong lại là trung tâm đầu não của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến đồ sộ, một trong những hang ổ lừa đảo hoạt động tại Campuchia dưới sự chỉ đạo của một băng nhóm tội phạm.

Giờ đây, lần đầu tiên một cô gái từng làm việc tại một trung tâm như thế quyết định kể lại tất cả với tờ Khmer Times, trong bài báo đăng ngày 16.9.

Khai thác cảm xúc

Người phụ nữ ẩn danh này mô tả hoạt động được dàn dựng chặt chẽ, khai thác cảm xúc nhằm lừa đảo các nạn nhân, chủ yếu ở nước ngoài nhưng cũng có tại Campuchia, số tiền lên tới hàng ngàn USD.

"Chúng tôi được cung cấp mọi thứ - lời để nói, cách ứng xử, cách tạo được lòng tin của họ", cô nói, giơ lên một bản in sẵn mô tả nhiều kịch bản khác nhau để làm quen và lừa những người lạ trên mạng và khiến họ không nghi ngờ.

Theo cô, những kịch bản này do các kẻ chủ mưu điều hành chiến dịch tạo ra và truyền bá. Nhân viên được đào tạo sử dụng danh tính giả, thường đóng vai cố vấn tài chính hấp dẫn hoặc làm quen qua mạng.

Mục tiêu luôn giống nhau là xây dựng lòng tin, lừa nạn nhân vào các nền tảng đầu tư giả, rồi ép họ nộp ngày càng nhiều tiền, và rồi số tiền đó sẽ không bao giờ được lấy lại.

"Họ chia thành các đội. Tôi được phân vào một đội chuyên liên lạc với nạn nhân bằng các kịch bản đã viết sẵn. Khi thấy nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đầu tư, tôi phải chuyển cho người cấp trên. Tôi không rõ họ đã dùng phương pháp gì sau đó", cô kể.

"Nhưng điều tôi biết là họ đòi tiền, dưới vỏ bọc đầu tư. Tôi đã nhiều lần thấy những khoản tiền lớn nằm trên bàn sau khi nạn nhân rút tiền", cô nói thêm.

Cẩm nang và đội ngũ 'người mẫu'

Bên trong trung tâm lừa đảo, hàng chục "nhân viên" ngồi trước những dãy máy tính, trò chuyện với nạn nhân qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin.

Các giám sát theo dõi mọi màn hình, đảm bảo nhân viên tuân thủ "cẩm nang tâm lý" một cách hoàn hảo. Chỉ tiêu hàng ngày được đặt ra. Nhân viên làm việc hiệu quả được thưởng.

Cô cũng mô tả cách những kẻ lừa đảo lợi dụng thao túng cảm xúc, đóng giả làm người tình, cố vấn kinh doanh, công ty đầu tư, hoặc thậm chí là người hướng dẫn tâm linh.

Cô gái thoát ra từ hang ổ lừa đảo và kể lại sự việc ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Nạn nhân bị dụ dỗ tin "bạn" của họ và tham gia vào các chương trình đầu tư lợi suất cao, tất cả đều là các nền tảng giả do cùng một băng tội phạm tạo ra.

"Khi nạn nhân nộp tiền vào, ban đầu chúng tôi sẽ cho thấy lợi nhuận giả. Rồi chúng tôi ép họ đầu tư thêm. Và khi họ cố rút tiền, trang web sẽ sập hoặc yêu cầu thêm phí. Lúc đó hầu hết mọi người mới nhận ra họ bị mắc kẹt, nhưng khi đó thì đã quá muộn", cô cho biết.

Cô cũng tiết lộ sự tồn tại của "đội người mẫu" trong trung tâm lừa đảo, với vai trò cung cấp những hình ảnh hấp dẫn liên tục để tạo nhân dạng giả trực tuyến nhằm nhắm vào những nạn nhân tiềm năng.

"Những người mẫu này thậm chí không phải người Campuchia, một số đến từ Malaysia, số khác từ Indonesia. Họ tự do hơn vì thường được đưa ra ngoài đến các quán cà phê, trung tâm thương mại, hay những địa điểm đẹp để chụp ảnh mới. Mục tiêu là khiến hồ sơ trực tuyến trông thật và hấp dẫn nhất có thể", cô kể.

Chỉ tiêu và trừng phạt

Khi được hỏi vì sao mình tham gia vào đường dây này, cô cho biết lúc đó mình bị bệnh nặng và cần gấp tiền để chữa trị.

Tại trung tâm lừa đảo, những gì cô gặp phải là một môi trường bị kiểm soát chặt chẽ và đầy đe dọa. Cơ sở này bị giám sát liên tục, điện thoại bị tịch thu, việc đi lại bị theo dõi nghiêm ngặt, và bất kỳ sự từ chối làm việc nào cũng có thể dẫn đến đe dọa hoặc trừng phạt về thể xác.

"Nơi đó cực kỳ nghiêm ngặt. Việc ra vào tòa nhà phải trải qua nhiều chốt kiểm soát an ninh được thiết kế để đảm bảo không ai có thể tiết lộ chuyện gì thực sự diễn ra bên trong", cô cho biết.

Nói về công việc, cô nói rằng áp lực rất lớn. "Chúng tôi phải hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, và hạn mức cứ tăng lên theo từng tuần. Nó trở nên không thể chịu đựng nổi", cô kể.

Cô cho biết mình may mắn thoát ra được và muốn cơ quan chức năng giúp đỡ những người còn bị mắc kẹt bên trong. "Họ vẫn ở đó, theo đúng một kịch bản. Phải có ai đó ngăn họ lại", cô kêu gọi.



