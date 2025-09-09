Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ cấm vận cá nhân, tổ chức đứng sau trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á

Vi Trân
Vi Trân
09/09/2025 09:42 GMT+7

Mỹ đã cấm vận gần 20 công ty và cá nhân liên quan các trung tâm lừa đảo tại Campuchia và Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8.9 ban hành lệnh cấm vận đối với 9 đối tượng tại Myanmar và 10 đối tượng tại Campuchia vì liên quan hoạt động lừa đảo, theo đài Al-Jazeera.

Mỹ cấm vận tổ chức lừa đảo tại Đông Nam Á với hàng chục mục tiêu - Ảnh 1.

Lao động và nạn nhân tại một trung tâm lừa đảo ở Shwe Kokko (Myanmar) bị bắt hồi tháng 2

ẢNH: AFP

Tại Myanmar, có 3 đối tượng bị cáo buộc đại diện cho lực lượng đối lập Quân đội dân tộc Karen (KNA) để bảo vệ hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Ngoài ra còn có ông She Zhijiang, người thành lập khu Yatai New City tại thành phố Shwe Kokko sát biên giới Thái Lan. Vài tháng qua, Thái Lan đã hỗ trợ đưa về nước hàng ngàn nạn nhân bị lừa đảo làm việc tại các trung tâm lừa đảo tại thành phố này. Bên cạnh đó, còn có nhiều công ty liên quan những cá nhân nói trên bị cấm vận.

Tại Campuchia, Bộ Tài chính Mỹ cấm vận các cá nhân Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len và Su Liangsheng, cùng 6 công ty liên quan những người này. Các đối tượng bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo trong nhiều khách sạn, tòa nhà văn phòng và sòng bạc.

Các đối tượng trên bị cấm đến Mỹ và cấm giao dịch với ngân hàng Mỹ.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ về chống khủng bố và tình báo tài chính John Hurley cho rằng hoạt động lừa đảo qua mạng tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính và cuộc sống của người Mỹ mà còn biến hàng ngàn người trở thành "nô lệ hiện đại". Ông Hurley cho biết trong năm 2024, người Mỹ bị lừa hơn 10 tỉ USD từ các hoạt động lừa đảo tại Đông Nam Á.

Cô gái Trung Quốc bị cáo buộc bán bạn trai cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Hoạt động lừa đảo tại khu vực được cho là đã thu lợi khổng lồ từ các nạn nhân khắp thế giới, theo đài Al-Jazeera. Sau khi lập cơ sở lừa đảo, các đối tượng sẽ tìm cách xây dựng quan hệ với nạn nhân, lừa họ đầu tư vào các hoạt động kiếm lời nhưng thực tế là không có thật. Nhiều nạn nhân bị lừa ra nước ngoài để làm việc nhưng sau đó bị nhốt trong các trung tâm lừa đảo này, bị hành hạ và bị bắt ép phải lừa người khác. 

Phía Mỹ ước tính xấp xỉ 150.000 nạn nhân mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, trong khi chính phủ Thái Lan ước tính có 100.000 nạn nhân tại Myanmar.

