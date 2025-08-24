Cô gái Trung Quốc bị cáo buộc bán bạn trai cho đường dây lừa đảo ở Myanmar

Vụ án nói trên đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục khi chị gái của Hoàng chia sẻ hoàn cảnh của em trai mình lên mạng, theo tờ South China Morning Post hôm nay 24.8 dẫn lại thông tin từ tờ Xiaoxiang Morning Herald.

Hoàng gặp bạn gái họ Chu tại một phòng chơi bida ở thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vào tháng 10.2024. Hoàng đã phải lòng cô gái vị thành niên này trước khi chuyển đến căn hộ thuê của cô.

Một thanh niên Trung Quốc 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán vào khu vực lừa đảo ở Myanmar Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Chu nói với Hoàng rằng cô đến từ tỉnh Phúc Kiến thuộc đông nam Trung Quốc và bố mẹ cô có các khoản đầu tư ở khắp đất nước này. Theo cô Chu, vì Hoàng đang thất nghiệp nên cô đã thuyết phục bạn trai tìm việc ở Myanmar, nơi gia đình cô cũng đang kinh doanh.

Đến ngày 2.2, Hoàng bay sang Thái Lan cùng Chu mà không báo cho gia đình biết. "Chỉ khi chúng tôi thấy bài đăng của em ấy trên mạng xã hội, chúng tôi mới biết em ấy đang ở Thái Lan", chị gái của Hoàng cho hay. Sau đó, cặp đôi Hoàng và Chu đến biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, nơi họ được một người đàn ông có vũ khí đến đón rồi tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động của Hoàng.

Hoàng đã nài nỉ Chu cho mình mượn điện thoại di động để chơi một lúc, và Chu đã đồng ý. Hoàng đã dùng điện thoại đó để kêu cứu gia đình. Gia đình của Hoàng đã lập tức gọi báo cảnh sát Trung Quốc.

Hoàng cho hay sau đó bị đưa đến một khu nhà ở được gọi là Kaixuan ở Myanmar, nơi người thanh niên này bị cạo trọc đầu và được huấn luyện để thực hiện các âm mưu lừa đảo viễn thông.

Sau đó, Hoàng phải làm việc từ 16 đến 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng do không lừa được nạn nhân nào, những người quản lý tại khu nhà ở Kaixuan thường đánh vào eo Hoàng bằng gậy sắt và tát vào tai Hoàng. Hậu quả là Hoàng bị điếc và sụt hơn 10 kg.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo sau đó quyết định thả Hoàng nếu gia đình Hoàng có thể bồi thường vì họ đã trả 100.000 nhân dân tệ cho Chu để mua người thanh niên này.

Với sự giúp đỡ của tổ chức phi lợi nhuận Chaoshan Chamber of Commerce ở Myanmar về việc thương lượng tiền chuộc, kẻ cầm đầu đã đồng ý với số tiền 350.000 nhân dân tệ (gần 1,3 tỉ đồng). Hoàng trở về Trung Quốc vào tháng 6, còn Chu đã bị bắt khi trở về Trung Quốc sau 10 ngày du lịch ở Thái Lan.

Vụ án ban đầu dự kiến được xét xử vào cuối tháng 7 nhưng đã bị hoãn lại cho đến một ngày chưa được tiết lộ. Chị gái của Hoàng cho hay cảnh sát nói với cô rằng vụ án rất phức tạp vì khó thu thập bằng chứng ở nước ngoài.