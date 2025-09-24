Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
24/09/2025 10:09 GMT+7

Trong lúc đi bắt cá, một người dân ở Quảng Trị phát hiện quả bom MK82 nặng 241 kg gần QL12A. Tổ chức MAG nhanh chóng xử lý, di dời an toàn.

Ngày 24.9, Tổ chức MAG (một tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam từ năm 1999) cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công một quả bom lớn phát hiện tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị.

Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Quả bom lớn được phát hiện bên suối

ẢNH: T.L

Trước đó, trong lúc đi bắt cá gần con suối thuộc xã Dân Hóa (Quảng Trị), chị Hồ Khuôn, người dân địa phương, bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ lộ thiên, cách QL12A khoảng 20 m. Khi lại gần quan sát, chị hốt hoảng nhận ra đó là quả bom cỡ lớn và lập tức báo cho chính quyền.

Nhận tin báo, chính quyền xã Dân Hóa phối hợp Đội cơ động MAG nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chuyên trách xác định đây là bom MK82, nặng 241 kg, với bán kính sát thương có thể lên tới 1.500 m. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại, khu vực đã được phong tỏa khẩn cấp.

Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng di dời bom đến nơi hủy nổ an toàn

ẢNH: T.L

Chỉ sau một giờ, đội xử lý đã di dời quả bom đến bãi hủy nổ tập trung, hoàn tất quy trình xử lý an toàn. Theo ông Đinh Lương, Chỉ huy trưởng quân sự xã Dân Hóa, địa bàn này từng nhiều lần phát hiện bom mìn sót lại sau chiến tranh. Riêng Tổ chức MAG đã xử lý hơn 10 quả bom cỡ lớn cùng loại trong những năm qua.

Long An: Nông dân đào đất làm vườn chạm phải quả bom 200 kg

Long An: Nông dân đào đất làm vườn chạm phải quả bom 200 kg

Trong lúc đào đất làm vườn, ông Hồ Văn Đẳng (ở Long An) chạm phải quả bom nặng hơn 200 kg, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

