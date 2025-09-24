Người dân phát hiện quả bom nặng 241 kg khi đi bắt cá ở Quảng Trị

Ngày 24.9, Tổ chức MAG (một tổ chức nhân đạo quốc tế chuyên khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam từ năm 1999) cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công một quả bom lớn phát hiện tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị.

Quả bom lớn được phát hiện bên suối ẢNH: T.L

Trước đó, trong lúc đi bắt cá gần con suối thuộc xã Dân Hóa (Quảng Trị), chị Hồ Khuôn, người dân địa phương, bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ lộ thiên, cách QL12A khoảng 20 m. Khi lại gần quan sát, chị hốt hoảng nhận ra đó là quả bom cỡ lớn và lập tức báo cho chính quyền.

Nhận tin báo, chính quyền xã Dân Hóa phối hợp Đội cơ động MAG nhanh chóng đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chuyên trách xác định đây là bom MK82, nặng 241 kg, với bán kính sát thương có thể lên tới 1.500 m. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại, khu vực đã được phong tỏa khẩn cấp.

Lực lượng chức năng di dời bom đến nơi hủy nổ an toàn ẢNH: T.L

Chỉ sau một giờ, đội xử lý đã di dời quả bom đến bãi hủy nổ tập trung, hoàn tất quy trình xử lý an toàn. Theo ông Đinh Lương, Chỉ huy trưởng quân sự xã Dân Hóa, địa bàn này từng nhiều lần phát hiện bom mìn sót lại sau chiến tranh. Riêng Tổ chức MAG đã xử lý hơn 10 quả bom cỡ lớn cùng loại trong những năm qua.