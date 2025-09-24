Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Một người tử vong, 1 người nguy kịch sau sự cố lặn biển ở Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
24/09/2025 07:52 GMT+7

Hai thợ lặn đã gặp sự cố nghiêm trọng sau chuyến lặn biển ở độ sâu 15 - 20 m ở vùng biển Quảng Trị. Hiện 1 người đã tử vong.

Ngày 24.9, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), cho biết đơn vị đã tiếp nhận 2 thợ lặn gặp nạn trong tình trạng tím tái, khó thở sau khi lặn biển. Trong đó, 1 bệnh nhân đã tử vong, người còn lại được chuyển ra Viện Y học biển Việt Nam (Hải Phòng) để điều trị bằng oxy cao áp.

Theo thông tin, chiều 22.9, 2 thợ lặn cùng trú tại xã Nam Trạch trở về sau chuyến lặn ở độ sâu 15 - 20 m. Khoảng hai giờ sau, cả hai xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái. Người nhà lập tức đưa họ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Bệnh nhân P.V.L (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng nổi vân tím toàn thân, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Mặc dù được đặt nội khí quản, thở máy và hồi sức tích cực, người này đã ngừng tuần hoàn và không qua khỏi. Trong khi đó, bệnh nhân P.V.Q (54 tuổi) chỉ số SpO₂ xuống 80%, tim đập nhanh, phổi có ran ẩm nhẹ. Sau khi được hỗ trợ thở máy, dùng thuốc vận mạch, tình trạng bệnh nhân tạm ổn và được chuyển gấp ra Hải Phòng.

Các bác sĩ cho biết cả hai trường hợp đều bị bệnh giảm áp, tai biến thường gặp ở thợ lặn khi nổi lên quá nhanh khiến khí nitrogen trong máu và mô không kịp đào thải, hình thành bọt khí gây tắc mạch, thiếu oxy và tổn thương nhiều cơ quan. Trường hợp nhập viện muộn có thể dẫn đến tử vong, như bệnh nhân P.V.L.

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, khuyến cáo: sau khi lặn sâu, tốc độ nổi lên không quá 9,10 m/phút, tốt nhất dưới 6 m/phút; dừng ở độ sâu 3 đến 5 m trong 3 đến 5 phút trước khi ngoi hẳn lên mặt nước; tránh lặn sâu nhiều lần trong ngày; không đi máy bay trong vòng 12 đến 24 giờ sau lặn; tuyệt đối nhập viện ngay khi có biểu hiện bất thường.


