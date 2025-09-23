Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin tình hình 2 mẹ con bị đạn bắn ở Tây Ninh

Duy Tính
23/09/2025 18:33 GMT+7

Theo bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng vết thương của người mẹ sau khi bị bắn rất nặng, còn người con thì không bị ảnh hưởng tính mạng.

Ngày 23.9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhân nữ gồm bà N.T.P (63 tuổi) và bà T.T.A (40 tuổi), là mẹ con, cùng ở tỉnh Tây Ninh, trong tình trạng bị đạn bắn vào người.

Cụ thể, khi nhập viện, bệnh nhân N.T.P trong tình trạng khá nặng. Dù còn tỉnh táo nhưng bà bị liệt hoàn toàn tứ chi, có vết thương xuyên cổ do trúng đạn.

Bác sĩ Trần Minh Trí, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bà N.T.P bị vỡ hoàn toàn thân sống đốt sống cổ C4. Trên phim X-quang, phát hiện mảnh đạn nằm ở vai phải. Điều này cho thấy viên đạn xuyên từ góc hàm trái qua thân sống cổ và găm vào vai bên phải. Do thân sống bị vỡ hoàn toàn nên bệnh nhân bị tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt tứ chi và mất cảm giác từ vai trở xuống.

Bệnh nhân được bất động cột sống cổ, điều trị chống phù tủy, giảm đau và theo dõi sát. Tiên lượng bệnh được đánh giá là nặng.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin tình hình 2 mẹ con bị đạn bắn ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.T.P trong tình trạng khá nặng do bị đạn bắn xuyên cổ, tổn thương tủy, liệt tứ chi

ẢNH: BV

"Chấn thương cột sống cổ là tình trạng thường gặp tại Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, thường do tai nạn giao thông hoặc tai nạn lao động. Tuy nhiên, chấn thương do đạn bắn là rất hiếm gặp", bác sĩ Trần Minh Trí chia sẻ.

Trong khi đó, bệnh nhân T.T.A nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có vết thương đã được khâu ở vùng cung mày, kèm theo sưng nề vùng cổ và mặt. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Chấn thương sọ não để tiếp tục theo dõi và điều trị.

"Bệnh nhân được chỉ định dùng kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi thêm", thạc sĩ - bác sĩ Dương Quang Minh, Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Theo thông tin ban đầu, ông Đ.T.A (53 tuổi, ở Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với bà T.T.A, và cùng sinh sống với mẹ ruột của bà A. là bà N.T.P tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 11 giờ ngày 22.9, trong lúc xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, ông Đ.T.A đã dùng súng (chưa xác định loại) bắn vào bà T.T.A và mẹ của bà, gây thương tích.

Ngay sau đó, 2 mẹ con bà A. được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn ông Đ.T.A sau khi gây án đã cố thủ trong nhà, sau đó tự bắn vào mình để tự sát. Dù được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu, ông này đã không qua khỏi.

Tên gọi chính thức 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM

TP.HCM bổ nhiệm lãnh đạo 38 trung tâm y tế khu vực, tái cơ cấu y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến chăm sóc sức khỏe ban đầu theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Xem thêm bình luận