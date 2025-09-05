Bệnh viện hạng đặc biệt tại TP.HCM công bố triển khai bệnh án điện tử





Chiều 5.9, Bệnh viện Chợ Rẫy - hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, công bố triển khai bệnh án điện tử (EMR) kể từ ngày 5.9, sau khi được Bộ Y tế đánh giá, nghiệm thu.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết để có kết quả như ngày hôm nay, thời gian qua bệnh viện đã cử nhiều đoàn đi nhiều bệnh viện để học tập và xây dựng bệnh án điện tử.

"Trước mắt, chúng tôi xây dựng các chức năng, tiện ích, để phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) hoàn thiện hơn, giúp nhân viên y tế làm việc tốt hơn, ít sai sót, hiệu quả hơn và có thời gian chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn. Đồng thời cũng khắc phục được các sai sót khi chuyển dữ liệu lên cổng giám định bảo hiểm y tế như trước đây", Phó giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết. Đồng thời nhấn mạnh, bệnh viện tiếp tục phát triển thêm các phần mềm khác để ứng dụng hoàn toàn công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, tiến tới bệnh viện không giấy.





Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức áp dụng bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ cảm nhận sau thời gian vận hành thí điểm. "Bệnh án điện tử đã giúp rút ngắn thời gian cho nhân viên y tế rất nhiều, từ bác sĩ, điều dưỡng, đến quản lý thuốc. Theo đó, hồ sơ hoàn thiện chuẩn mực, nhiều tiện ích giúp bác sĩ tránh sai sót. Sự liên kết giữa các hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm trên HIS được cập nhật liên tục, bác sĩ có thể tiếp cận nhanh chóng và xử lý sớm nhất có thể cho người bệnh. Giúp điều dưỡng quản lý, chăm sóc người bệnh chuẩn mực nhất và quản lý được thuốc, y lệnh", bác sĩ Thanh Linh nói.

Theo bác sĩ Linh, với hệ thống dữ liệu quản lý như vậy cũng có thể hồi cứu để đánh giá về chuyên môn, hoặc tiến tới triển khai trí tuệ nhân tạo (AI).

Đến 30.9.2025, tất cả bệnh viện trên cả nước phải hoàn thiện bệnh án điện tử ẢNH: BV

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá, Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm bệnh án điện tử chậm, đi sau nhưng thuận lợi là học tập ở các đơn vị bạn, tránh được các va vấp và đúc kết được bệnh án điện tử hoàn chỉnh. Và bệnh viện đã hoàn thành đúng thời gian quy định của Thủ tướng chính phủ.

"Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa đầu ngành nên quy trình khám bệnh rất phức tạp, không giống bệnh viện nào nên không thể áp dụng bệnh án điện tử của bệnh viện khác hay đưa của nước ngoài về. Vì mô hình bệnh tật nào cũng có 1 - 2 - 3 chuyên khoa, bệnh nhân đi khám bác sĩ kê toa 5 loại thuốc thì bệnh nhân trả lại 2 loại; bác sĩ cho 30 viên thuốc thì bệnh nhân chỉ mua 20 viên... nên rất khó làm bệnh án điện tử", Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.

Theo ông, bệnh án điện tử không chỉ là công nghệ và chuyên môn đơn thuần mà là quản lý chuyên môn, nên nó còn phải tích hợp các quy định pháp luật liên quan, tài chính, thi đua khen thưởng... Đây mới là linh hồn của bệnh án điện tử.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho rằng bệnh án điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy cần chia sẻ cho các nơi tham khảo, học tập.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM (PA05), lưu ý Bệnh viện Chợ Rẫy vấn đề an toàn thông tin trên không gian mạng là rất quan trọng. Vì vậy, bệnh viện cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân sự, có đầu mối phối hợp PA05 để đảm an toàn dữ liệu.



Đến 30.9.2025, 100% bệnh viện phải có bệnh án điện tử Ngày 14.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị 07 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2025 và những năm tiếp theo. Tại chỉ thị này, Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo, đôn đốc 100% các bệnh viện trên toàn quốc phải triển khai bệnh án điện tử; liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh của địa phương với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, tận dụng dữ liệu đã được liên thông liên tuyến để cắt giảm xét nghiệm cho người dân, hoàn thành trong tháng 9.2025. Theo đại diện Bộ Y tế, đến ngày 15.9 tới sẽ có thống kê về tình hình thực hiện bệnh án điện tử tại các bệnh viện.



