Khẩn trương xử lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa ký văn bản gửi khẩn Bộ Tài chính, đề nghị chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, nhằm tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Theo Bộ Y tế, trong thời gian qua, đơn vị này đã có nhiều văn bản liên quan đến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán chưa được thanh toán từ năm 2022 trở về trước và năm 2023, năm 2024. Trong đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán năm 2023 và 2024 hơn 2.480 tỉ đồng tại TP.HCM.

Người dân đang chờ cấp phát thuốc bảo hiểm y tế ẢNH: DUY TÍNH

Để bảo đảm thanh toán kịp thời, không kéo dài thời gian quyết toán, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người bệnh và hoạt động ổn định tại các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện 4 nội dung.

Thứ nhất, tổng hợp và trình Bộ Tài chính chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán từ năm 2023 trở về trước đã được Hội đồng quản lý thông qua, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thứ hai, khẩn trương rà soát các khoản chi vượt dự kiến chi trong năm 2024 theo đúng quy định tại Nghị định số 75/2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018 ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế), không đùn đẩy, thoái thác trách nhiệm.

Thứ ba, Bộ Y tế cũng đề nghị tạm thời chưa thu hồi các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh từ thiết bị chưa hoàn tất thủ tục sở hữu toàn dân trước ngày 4.3.2023.

Thứ tư, đối với các vướng mắc phát sinh trước khi Nghị định số 188/2025 (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế) có hiệu lực, đề nghị chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp số liệu, gửi các cơ quan để các bộ, ngành có liên quan cùng phối hợp rà soát, tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định

Hiện Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn để các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện rà soát các khoản chi vượt dự kiến năm 2025 theo quy định mới.