Tên gọi chính thức 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM

Ngày 22.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo là giám đốc và phó giám đốc cho 38 trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây không chỉ là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong tổ chức bộ máy ngành y tế, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trước đó, TP.HCM đã triển khai việc chuyển đổi các trung tâm y tế quận, huyện, thành phố thành trung tâm y tế khu vực. Việc tổ chức lại này nhằm hướng đến mô hình y tế tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.

Trung tâm y tế quận 3 (cũ) có tên mới là Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc ẢNH: DUY TÍNH

Trong đó, các trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (quận 3 cũ), Chợ Lớn (quận 5 cũ), Hòa Hưng (quận 10 cũ) và Cần Giờ được điều chỉnh mô hình hoạt động thành trung tâm y tế không có giường bệnh nội trú. Các chức năng điều trị nội trú được chuyển giao cho các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đang bị quá tải, nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đồng thời, ngành y tế TP.HCM cũng đã tổ chức lại hệ thống trạm y tế: từ 443 trạm y tế xã, phường, thị trấn hiện được tái cấu trúc thành 168 trạm y tế, gắn với 296 điểm y tế trực thuộc.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, trong hệ thống y tế thành phố, tuyến y tế cơ sở luôn giữ vai trò nền tảng, là "cửa ngõ chăm sóc sức khỏe ban đầu", gần gũi và gắn bó nhất với cộng đồng. Đây chính là nơi tiếp nhận đầu tiên, thực hiện khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe liên tục, và quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân.

Để hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngành y tế TP.HCM đã xác định trọng tâm là nâng cao năng lực hệ thống trạm y tế.

Theo đó, ngành sẽ chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế ban đầu. Xây dựng cơ chế thu hút người dân đến trạm y tế để khám, phân loại và theo dõi sức khỏe định kỳ. Mở rộng độ bao phủ các dịch vụ y tế dự phòng. Tăng cường quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng. Đào tạo nhân lực và hướng đến chất lượng cao

Ngành y tế TP.HCM cũng đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời, công tác khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh sẽ được tổ chức linh hoạt, không giới hạn bởi địa giới hành chính, bảo đảm người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể tiếp cận dịch vụ y tế.

Song song đó, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối tiếp tục được đầu tư, phát triển theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao, hướng tới mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực ASEAN.

Dưới đây là tên gọi 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM: