Trao quyền chăm sóc sức khỏe cho người dân

Ngày 19.9, tại Hội nghị khoa học y tế công cộng TP.HCM với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe ban đầu trong thời đại chuyển đổi số", các chuyên gia y tế công cộng nêu bật vấn đề trao quyền quản lý sức khỏe cho người dân.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong mối quan hệ truyền thống, ngành y tế quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân. Tuy nhiên, hiện y tế đóng vai trò hỗ trợ về nhận thức, kiến thức và kỹ năng, để người dân tự quyết định các vấn đề sức khỏe cá nhân.

Tiêm vắc xin ở trạm y tế tại TP.HCM Ảnh: Duy Tính

Ông Tâm dẫn các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh sau khi trao quyền quản lý sức khỏe cho người dân, việc tuân thủ điều trị tăng đến 80%, chi phí y tế giảm 20%, và chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Tuy nhiên, việc trao quyền không đồng nghĩa với chuyển giao trách nhiệm cho cá nhân, mà là cung cấp cho họ các công cụ và hỗ trợ cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn. Ví dụ như: thiết bị đeo tay, thiết bị cầm tay thu thập dữ liệu sức khỏe đa dạng, đa năng và chính xác; trí tuệ nhân tạo (AI); thông tin và hỗ trợ cá nhân hóa; bản sao sổ sức khỏe cá nhân; bác sĩ gia đình; cộng tác viên sức khỏe cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, các chuyên gia y tế công cộng đề xuất một số giải pháp để tạo động lực và nâng cao năng lực cho y tế cơ sở để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Thứ nhất, tăng cường ngân sách cho y tế dự phòng tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời, điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế, khuyến khích người dân và cơ sở y tế chi trả cho khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc sớm các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tim mạch. Việc này nhằm tạo động lực tài chính để người dân chủ động phòng ngừa và can thiệp sớm. Thứ hai, nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng, củng cố vai trò của y tế cơ sở, biến y tế cơ sở thành trung tâm quản lý sức khỏe cộng đồng. Thứ ba, hoàn thiện thể chế và chính sách, như xây dựng luật Phòng bệnh; đẩy mạnh hợp tác liên ngành, vì chăm sóc và bảo vệ sức khỏe không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành y tế.