Bộ Tài chính sửa quy định bảo hiểm sức khỏe, loạt 'ông lớn' sốt xình xịch

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. Một trong những nội dung nhận nhiều góp là quy định về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Các doanh nghiệp bảo hiểm lo ngại sửa đổi quy định sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ẢNH: NGỌC THẮNG

Điểm b khoản 3 điều 63 luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định: "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống".

Tuy nhiên, dự thảo luật sửa đổi nội dung này thành: "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 1 năm trở xuống".

Góp ý vào dự luật, các doanh nghiệp bảo hiểm như Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh), Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu (GIC), đồng loạt đề nghị giữ nguyên nội dung "và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống" như luật hiện hành nhằm tránh hiểu lầm bảo hiểm sức khỏe không được phép bao gồm rủi ro tử vong.

Đồng thời, đề nghị bổ sung, làm rõ định nghĩa về bảo hiểm sức khỏe trong dự luật để thể hiện đúng bản chất và bao quát các rủi ro phát sinh từ sự kiện bảo hiểm trong bảo hiểm sức khỏe.

Cụ thể, các đơn vị này đề nghị sửa đổi, quy định rõ trong dự luật như sau: "Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật, tử vong hoặc chăm sóc sức khỏe".

Các doanh nghiệp bảo hiểm gồm: Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG), Công ty TNHH bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (Tokio Marine), Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam (ABIC) đều đề nghị giữ nguyên quy định doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phép kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 1 năm trở xuống.

Lập luận đưa ra là, nếu sửa đổi quy định như dự thảo luật thì việc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có được bán sản phẩm có quyền lợi bảo hiểm tử vong hay không không rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã và đang triển khai các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong. Bỏ quy định này sẽ dẫn đến khó khăn về cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nếu tiếp tục triển khai sản phẩm bảo hiểm này.

Nếu vẫn giữ như dự thảo luật, các doanh nghiệp này đề xuất đồng thời sửa đổi khoản 2 điều 33 luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 thành: "Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là sức khỏe con người, tính mạng con người".

Phản hồi các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, nội dung này cần được đánh giá tổng thể về thực trạng, quy định pháp lý. Cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp để sửa đổi tổng thể lần sau.

Đề xuất được bán bảo hiểm sức khỏe thời hạn 5 năm

Ngoài góp ý nêu trên, Bảo Minh đề xuất sửa đổi quy định liên quan kinh doanh sản phẩm bảo hiểm sức khỏe như sau: "Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài kinh doanh các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 5 năm trở xuống".

Bảo hiểm Bảo Minh đề xuất doanh nghiệp được kinh doanh bảo hiểm sức khỏe thời hạn 5 năm thay vì 1 năm như hiện tại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đơn vị này phân tích, về bản chất, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm truyền thống được các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai trên thị trường kinh doanh bảo hiểm Việt Nam (bảo hiểm sức khỏe là nhóm sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ trước năm 2010).

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hoàn toàn có đủ kinh nghiệm, năng lực để đánh giá đúng rủi ro, triển khai các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ này mà không giới hạn thời hạn bảo hiểm.

Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ triển khai về cơ bản khác biệt với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là yếu tố tích lũy, đầu tư. Trên thực tế, nhiều khách hàng, nhóm khách hàng đều có yêu cầu tham gia sản phẩm có thời hạn từ 3 - 5 năm để bảo vệ cho sức khỏe mà không nhằm mục đích tích lũy.

Ở khía cạnh này, theo Bộ Tài chính, kinh nghiệm tại các nước, trường hợp kinh doanh bảo hiểm sức khỏe dài hạn thì việc quản lý được thực hiện giống như kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, cần có đánh giá tổng thể về thực trạng, quy định pháp lý để có các quy định phù hợp.