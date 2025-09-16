Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ em từ phút đầu đời

Duy Tính
Duy Tính
16/09/2025 12:11 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ từ lúc sơ sinh, nhấn mạnh vai trò gia đình và cộng đồng trong chăm sóc nhi khoa.

Ngày 16.9, Sở Y tế TP.HCM ban hành "Khuyến cáo tăng cường các hoạt động an toàn người bệnh trong nhi khoa tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM" nhân Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2025.

Nội dung trọng tâm của khuyến cáo bao gồm: Tổ chức hệ thống chăm sóc nhi khoa an toàn; đảm bảo thuốc, vật tư và thiết bị y tế phù hợp; phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện; phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các bệnh viện triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ em. Hướng dẫn cho gia đình đồng hành trong chăm sóc trẻ.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu đảm bảo an toàn cho trẻ em từ phút đầu đời- Ảnh 1.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Sở Y tế TP.HCM đề nghị tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn có liên quan đến chăm sóc trẻ em nghiên cứu, phổ biến và triển khai khuyến cáo. Đưa nội dung bảo đảm an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em vào kế hoạch chất lượng hằng năm, tổ chức giám sát và định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, với trẻ em, một sai sót nhỏ về thuốc, một chẩn đoán chậm trễ, hay một nhiễm khuẩn bệnh viện… đều có nguy cơ để lại những hậu quả suốt đời.

Chính vì thế, việc tăng cường các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn người bệnh trong lĩnh vực nhi khoa, ngay từ phút đầu đời của trẻ, luôn được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe của ngành y tế.

Ngày An toàn người bệnh thế giới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng từ năm 2019 và tổ chức vào ngày 17.9 hằng năm.

Đây là dịp để các quốc gia cùng nâng cao nhận thức, chia sẻ bài học và thúc đẩy các hành động cụ thể để giảm thiểu sự cố y khoa.

Chủ đề an toàn người bệnh năm 2025 được WHO công bố là: "Chăm sóc an toàn cho mọi trẻ sơ sinh và mọi trẻ em" với khẩu hiệu: "An toàn từ những phút đầu đời".
WHO kêu gọi các quốc gia ưu tiên đầu tư và hành động nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ có thể phòng ngừa, từ lúc chào đời đến khi trưởng thành.

WHO nhấn mạnh: chăm sóc an toàn không chỉ là trách nhiệm của nhân viên y tế mà cần sự tham gia của gia đình và cộng đồng.

Đêm qua, một em bé sơ sinh cân nặng 2,95 kg đã được sinh ra an toàn ngay tại phòng sinh của Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, cũng là ngày làm việc thứ 8 của đoàn bác sĩ trẻ luân phiên đầu tiên ra đây.

Khám phá thêm chủ đề

Sở Y tế Tp.HCM trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn bệnh viện WHO
Xem thêm bình luận