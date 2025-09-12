Những chiêu trò gian lận trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

Ngày 12.9, Sở Y tế và Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền TP.HCM lần thứ 264. Tại hội nghị, chính quyền đã lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả mỹ phẩm và an toàn thực phẩm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ những thách thức và đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành mỹ phẩm tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền mà còn thúc đẩy một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hiển, Phó trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM đã nói về các vi phạm thường gặp trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và thiết bị y tế.

Doanh nghiệp y tế, thực phẩm đối thoại với chính quyền TP.HCM ngày 12.9 ẢNH: DUY TÍNH

Những sai phạm của cơ sở kinh doanh thuốc

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra 70 cơ sở dược, trong đó có đến 59 cơ sở vi phạm, tổng số tiền xử phạt 1,5 tỉ đồng.

Các lỗi vi phạm chính là kinh doanh thuốc mà không có hóa đơn chứng từ. Tình trạng này được ông Hiển nhận định là phổ biến, nguyên nhân là do cơ sở lo ngại thuế nên né tránh mua hàng có hóa đơn, chứng từ.

Tiếp theo là vi phạm bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc; kinh doanh thuốc không đúng phạm vi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; mua và bán thuốc với cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - thường xảy ra ở các cơ sở bán buôn ở chợ bán thuốc sỉ. Vắng mặt dược sĩ đại học - người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở – diễn ra phổ biến ở nhà thuốc.

Sai phạm mức độ nguy hiểm trong ngành mỹ phẩm

Về mỹ phẩm, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra 46 cơ sở, xử phạt 35 cơ sở với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Hành vi vi phạm phổ biến là sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố. Theo ông Hiển, nếu sản xuất mỹ phẩm mà thành phần chính chỉ đạt 70% so với công bố, ghi trên nhãn thì bị xem là hàng giả, và có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Hành vi vi phạm tiếp theo là mỹ phẩm không đạt chất lượng, ví dụ như nhiễm vi sinh, không đạt hàm lượng.

"Về vi phạm mỹ phẩm không có giấy đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, 2 tháng qua, Sở Y tế phát hiện vài trường hợp như vậy. Cụ thể, doanh nghiệp A là nhà sản xuất và doanh nghiệp B là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nhưng doanh nghiệp B lén sản xuất tại cơ sở mình mà không sản xuất ở nhà máy đủ điều kiện sản xuất như trên công bố (doanh nghiệp A). Đây là hành vi rất nguy hiểm. Công an cũng đã chuyển qua Sở Y tế TP.HCM phối hợp, xác minh", ông Hiển thông tin.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn vi phạm việc đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường nhưng không có phiếu công bố. Ông Hiển ví dụ, có cơ sở có giấy đủ điều kiện và sở đã cấp cả ngàn phiếu công bố cho cơ sở này, nhưng khi đi kiểm tra thì phát hiện tại cơ sở có sản phẩm chưa có phiếu công bố.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm còn rất nhiều sai phạm về thông tin, quảng cáo, tiếp thị, tư vấn, ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu lầm là thuốc.

Sai phạm về hạ mức độ rủi ro của thiết bị y tế

Về thiết bị y tế, Sở Y tế kiểm tra 4 cơ sở, xử phạt 29 cơ sở (bao gồm cả xử phạt qua rà soát hồ sơ phiếu công bố thiết bị y tế và phát hiện vi phạm) với tổng số tiền gần 1,1 tỉ đồng.

Các vi phạm chính như: sản xuất thiết bị y tế khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất; phân loại thiết bị y tế không dựa trên nguyên tắc phân loại về mức độ rủi ro; vi phạm về quảng cáo; mua bán thiết bị y tế thuộc loại B, C, D nhưng chưa làm thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán; vi phạm về kê khai giá trước khi lưu hành.

Hơn 25.000 cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP.HCM Cũng tại hội nghị, Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), số cơ sở y tế tư nhân của TP.HCM mới tăng cao. Theo đó, TP.HCM hiện có 91 bệnh viện tư nhân, hơn 10.000 phòng khám chuyên khoa, 500 phòng khám đa khoa, cùng với hơn 15.000 nhà thuốc và cơ sở dược. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên quan lĩnh vực y tế, thực phẩm đã nêu lên những tồn tại trong thủ tục nộp hồ sơ, công bố sản phẩm, cấp phép, đấu thầu, đơn hàng, kiểm định thiết bị, đào tạo thực hành… và một số vấn đề về thay đổi địa giới hành chính. Tất cả đã được cơ quan chức năng giải đáp.



