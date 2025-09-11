Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trực tiếp đỡ sinh tại đặc khu Côn Đảo

Duy Tính
Duy Tính
11/09/2025 08:21 GMT+7

Đêm qua, một em bé sơ sinh cân nặng 2,95 kg đã được sinh ra an toàn ngay tại phòng sinh của Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo, cũng là ngày làm việc thứ 8 của đoàn bác sĩ trẻ luân phiên đầu tiên ra đây.

Ngày 11.9, Sở Y tế TP.HCM thông tin về ca đỡ sinh đầu tiên của đoàn bác sĩ trẻ các bệnh viện trung tâm TP.HCM luân phiên công tác tại đặc khu Côn Đảo.

Theo đó, 3 tuần trước, gia đình của sản phụ (24 tuổi) đã có kế hoạch chuẩn bị bay vào đất liền để sản phụ đến sinh tại bệnh viện, đây cũng là điều diễn ra thường xuyên của người dân ở Côn Đảo.

Thế nhưng, khi nghe tin đã có các bác sĩ chuyên khoa, trong đó có bác sĩ chuyên khoa sản của Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM luân phiên công tác tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo nên gia đình sản phụ đã quyết định sinh tại quê nhà.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương) đã trực tiếp khám và phát hiện sản phụ bị thiếu máu mức độ trung bình thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo đã được trang bị ngân hàng máu nên bác sĩ an tâm chỉ định cho sản phụ sẽ sinh ở Côn Đảo, không cần phải chuyển vào đất liền.

Lúc 20 giờ 10 phút đêm 10.9, khi thai đã 39 tuần, sản phụ chuyển dạ sinh con đầu lòng tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo.

Bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương trực tiếp đỡ sinh tại đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Giang Châu, Bệnh viện Hùng Vương (giữa) đã trực tiếp khám và đỡ sinh cho sản phụ

ẢNH: SYT

Sản phụ đã được ê kíp y bác sĩ trực tiếp đỡ sinh như sinh tại Bệnh viện Hùng Vương. Ca sinh vừa có bác sĩ sản khoa trực tiếp đỡ sinh, vừa có bác sĩ nhi khoa có mặt trong phòng sinh để hồi sức sơ sinh ngay sau sinh. Cuộc sinh diễn ra an toàn, mẹ tròn con vuông, cả gia đình và các y bác sĩ đều vỡ òa niềm vui, hạnh phúc.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các báo cáo nhật ký làm việc hằng ngày trong những ngày qua cho thấy số lượt người dân đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo ngày một tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với trước đây.

Đặc biệt đã có những trường hợp phẫu thuật cấp cứu phức tạp cứu sống người bệnh, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, và mới đây nhất là ca sinh ra đầu tiên tại Côn Đảo diễn ra an toàn.

