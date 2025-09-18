Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngành y tế TP.HCM cần đầu tư hơn 66.000 tỉ đồng đến năm 2030

Duy Tính
18/09/2025 06:16 GMT+7

Ngày 17.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính về việc thống nhất, hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch đầu tư công của ngành y tế giai đoạn trung hạn 2026 - 2030. Tại văn bản này, Sở Y tế đề xuất chỉ tiêu đến năm 2030, TP.HCM đạt 35,1 giường bệnh trên 10.000 dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, Quyết định số 89 ngày 23.1.2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước đạt 35 giường bệnh trên 10.000 dân.

Ngành y tế TP.HCM cần đầu tư hơn 66.000 tỉ đồng đến năm 2030 - Ảnh 1.

TP.HCM đầu tư mạnh để phát triển y tế phục vụ nhân dân

Ảnh: Duy Tính

Tại thời điểm hiện nay, sau hợp nhất, TP.HCM đang đạt 35 giường bệnh trên 10.000 dân. Để đạt được chỉ tiêu trên 35 giường bệnh trên 10.000 dân vào năm 2030 thì dự kiến số giường bệnh cần tăng thêm so với hiện tại là 5.768 giường (do dân số TP.HCM tăng từ hơn 14 triệu dân năm 2025 lên hơn 15 triệu dân vào năm 2030).

Điều này được đánh giá là khả thi khi số giường bệnh tăng thêm từ các dự án đầu tư công trung hạn từ năm 2026 - 2030 dự kiến là 4.913 giường. Số giường bệnh tăng thêm từ các bệnh viện tư nhân dự kiến là 1.155 giường. Khi đó vào năm 2030, TP.HCM sẽ đạt 35,1 giường bệnh trên 10.000 dân.

Để đạt được mục tiêu, Sở Y tế đề xuất danh mục 100 dự án đầu tư công giai đoạn trung hạn 2026 - 2030 trong lĩnh vực y tế và xã hội với tổng mức đầu tư hơn 66.397 tỉ đồng. Trong đó: 91 dự án lĩnh vực y tế với tổng mức đầu tư hơn 64.271 tỉ đồng; 9 dự án lĩnh vực xã hội với tổng mức đầu tư hơn 2.126 tỉ đồng.

Theo thống kê, trước khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, số giường bệnh của TP.HCM cũ là 41.525 giường, tương đương 42 giường bệnh trên 10.000 dân. Sau hợp nhất, TP.HCM có 49.147 giường bệnh, tương đương 35 giường trên 10.000 dân.

