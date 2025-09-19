Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ biến kho của quán karaoke thành nơi cất giấu ma túy

Ngày 19.9, Công an P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Tài Linh (30 tuổi, trú P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke đã tạm ngừng kinh doanh.

Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 16.9, Công an P.Hương Trà kiểm tra hành chính tại một cơ sở karaoke trên đường Hùng Vương.

Nguyễn Tài Linh tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Tại phòng kho tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện Linh (nhân viên bảo vệ, quản lý tài sản của quán) đang cất giữ ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 0,7 gram ma túy đá loại (Methamphetamine), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Nguyễn Tài Linh dương tính với Methamphetamine.

Hiện Công an P.Hương Trà đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

