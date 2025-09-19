Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Nhân viên bảo vệ biến kho của quán karaoke thành nơi cất giấu ma túy

Huy Đạt
Huy Đạt
19/09/2025 11:04 GMT+7

Công an P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) bắt quả tang một nhân viên bảo vệ quán karaoke (quán đã tạm ngừng hoạt động) đang tàng trữ, sử dụng ma túy ngay tại nhà kho của cơ sở này.

Ngày 19.9, Công an P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt quả tang Nguyễn Tài Linh (30 tuổi, trú P.Tam Kỳ, TP.Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke đã tạm ngừng kinh doanh. 

 Trước đó, khoảng 20 giờ 50 ngày 16.9, Công an P.Hương Trà kiểm tra hành chính tại một cơ sở karaoke trên đường Hùng Vương. 

Đà Nẵng: Bảo vệ quán karaoke biến phòng kho thành nơi cất giấu ma túy- Ảnh 1.

Nguyễn Tài Linh tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Tại phòng kho tầng 2, lực lượng chức năng phát hiện Linh (nhân viên bảo vệ, quản lý tài sản của quán) đang cất giữ ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 0,7 gram ma túy đá loại (Methamphetamine), một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác. 

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Nguyễn Tài Linh dương tính với Methamphetamine.

Hiện Công an P.Hương Trà đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt quả tang 10 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke VIP, thu giữ nhiều tang vật và tạm giữ hình sự các nghi phạm để điều tra.

ma túy công an karaoke Đà Nẵng Dương tính bắt quả tang kinh doanh
