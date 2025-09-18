Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Vận chuyển ma túy, 5 bị cáo người Lào lãnh án tù chung thân

Bá Cường
Bá Cường
18/09/2025 18:53 GMT+7

5 bị cáo người Lào vừa bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt án tù chung thân vì vận chuyển gần 100 kg ma túy. Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị áp dụng quy định bãi bỏ 8 tội danh có hình phạt tử hình theo luật mới có hiệu lực từ 1.7.2025.

Ngày 18.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến 5 bị cáo quốc tịch Lào về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

5 bị cáo: Tik Xayasane (53 tuổi), Lembi Kingvannouvong (35 tuổi), Sisamout Sisomboun, Sengphet Keosevan (cùng 29 tuổi) và Sengphet Keonouvong (39 tuổi), bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Quảng trị: 5 bị cáo người Lào nhận án chung thân vì vận chuyển ma túy- Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử trực tuyến 5 bị cáo người Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo cáo trạng, từ ngày 27 - 30.3.2024, 5 bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy loại từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó đưa về xã Lao Bảo (Quảng Trị) để nhận tiền công.

Trong đó, Sengphet Keosevan là người biết tiếng Việt, trực tiếp tiếp nhận ô tô bên trong có ma túy, cùng với Tik Xayasane, là người biết Tiếng Việt - làm phiên dịch, phục vụ ăn, ở trên đường đi. Ngoài ra, Sengphet Keosevan cũng là người trực tiếp đi cùng Sengphet Keonouvong tìm người nhận ma túy ở Lao Bảo. Còn Lembi Kingvannouvong và Sisamout Sisomboun lái xe.

Tang vật thu giữ hơn 99,9 kg ma túy loại methamphetamine, 1 ô tô biển số nước ngoài, nhiều túi xách, vali, điện thoại di động, hộ chiếu, tiền mặt, ngoại tệ.

Quá trình điều tra, Tik Xayasane, Sisamout, Lembi và Keosevan khai nhận ngoài lần vận chuyển ma túy nói trên, còn nhiều lần vận chuyển thuê ma túy cho Ven Photilard để lấy tiền công. Ngoài ra, Keonouvong khai 1 lần đi cùng Lembi và Keosevan để cùng vận chuyển ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông qua phiên dịch, các bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, đánh giá vai trò, mức độ hành vi của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo nói trên mức án chung thân về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

