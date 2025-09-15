Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem xét xử lý thanh niên đăng clip chửi thề ‘nói xấu’ con gái Huế

Lê Hoài Nhân
15/09/2025 20:00 GMT+7

Một làn sóng phẫn nộ đã lan truyền trên mạng xã hội sau khi một nam thanh niên đăng tải clip với nội dung có lời lẽ thô tục, xúc phạm con gái Huế. Trước sự phản ứng gay gắt của dư luận, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Huế đã phải gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT TP.HCM xem xét, xử lý vụ việc.

Đoạn clip gây xôn xao được đăng trên TikTok, ghi lại cảnh một nam thanh niên đang đi trên cầu Trường Tiền (TP.Huế) và buông lời "nói xấu" con gái Huế. 

Người này cho rằng con gái Huế không hiền, đàn ông Huế đã rất khổ nên không cần nói con gái Huế hiền để làm khổ những người đàn ông khác. Thậm chí, anh ta còn miệt thị: "Muốn tìm con gái Huế hiền thì lên tivi mà tìm…".

Đoạn clip đăng tải đã khiến dư luận phẫn nộ

Điều khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ chính là xuyên suốt clip có những câu chửi thề tục tĩu, khó nghe. Không chỉ xúc phạm phụ nữ Huế, người này còn cố tình so sánh, phân biệt vùng miền. Đây không chỉ là hành vi thiếu văn minh mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với văn hóa và con người của một vùng đất.

Cơn bão "gạch đá" đã ập đến ngay sau khi clip được đăng tải, hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ. Dư luận cho rằng hành vi này không chỉ là lời nói thiếu văn hóa, mà còn thể hiện sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự phụ nữ Huế và cố tình phân biệt vùng miền. Những lời lẽ thô tục, phản cảm trong clip đã khiến nhiều người phải thốt lên "thật quá đáng", yêu cầu tài khoản TikTok của người này phải bị xử lý mạnh tay.

Ngày 15.9, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Huế cho biết đã gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT TP.HCM (nơi người xuất hiện trên clip đang sinh sống) xem xét xử lý.

Theo xác minh ban đầu, người này là T.T.Đ (trú tại TP.HCM), sở hữu tài khoản TikTok cùng tên có hơn 80.000 lượt theo dõi và hơn 1,2 triệu lượt xem. Sau khi nhận phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, người này đã xóa clip khỏi trang cá nhân và đăng tải một số clip mới để giải thích về sự việc

Tin liên quan

Cô gái Nhật xúc động nhận lại điện thoại đánh rơi ở Huế

Cô gái Nhật xúc động nhận lại điện thoại đánh rơi ở Huế

Mii Uchino, cô gái Nhật vui mừng nhận lại điện thoại đánh rơi tại TP. Huế. Hành động đẹp của Công an TP.Huế đã gây ấn tượng với du khách quốc tế.

con gái Huế Nói xấu Thô tục xử lý mạng xã hội
