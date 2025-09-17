Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt quả tang nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP

Huy Đạt
Huy Đạt
17/09/2025 13:00 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt quả tang 10 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke VIP, thu giữ nhiều tang vật và tạm giữ hình sự các nghi phạm để điều tra.

Ngày 17.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp Công an P.An Hải bắt quả tang nhóm người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke VIP trên đường Lý Thánh Tông (P.An Hải).

Đà Nẵng: Triệt phá nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang nhóm 10 nam, nữ tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP

ẢNH: Đ.X

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an phát hiện cơ sở karaoke VIP có nhiều dấu hiệu bất thường, chủ quán cải tạo phòng hát thành nơi nghỉ ngơi, lắp đặt hệ thống loa đèn để phục vụ khách sử dụng dịch vụ trái phép. Lúc 18 giờ 15 ngày 14.9, tổ công tác bất ngờ kiểm tra phòng 406, bắt quả tang 10 nghi phạm (5 nam, 5 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với ma túy.

Lực lực công an thu giữ tang vật gồm: 1 đĩa sứ, 1 ống hút và nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy

Đà Nẵng: Triệt phá nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke VIP - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, ở Đồng Nai) quản lý quán karaoke VIP

ẢNH: Đ.X

Công an đã tạm giữ hình sự 10 nghi phạm về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lan (36 tuổi, ở Đồng Nai), là quản lý quán karaoke VIP, để điều tra hành vi "chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở.

