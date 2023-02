Trục xuất 4 người nước ngoài phê ma túy ở vũ trường New Phương Đông

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.1, Công an Q.Hải Châu TP.Đà Nẵng huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng công an 9 phường trên địa bàn đột kích vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, P.Thuận Phước).



Trong hàng trăm khách tại vũ trường, công an kiểm tra ngẫu nhiên xác định có đến 64 người dương tính ma túy.

Công an cũng đã khởi tố 8 bị can tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.

4 nam nữ người Lào (bên trái) dương tính ma túy, bị trục xuất tại cửa khẩu Nam Giang NGUYỄN TÚ

Trong số dân chơi, có 4 người quốc tịch Lào (2 nam, 2 nữ) dương tính với ma túy. Theo điều tra, 4 người này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 29.1 theo diện miễn thị thực, thời hạn tạm trú đến ngày 27.2. Sau khi nhập cảnh, cả 4 tạm trú tại một khách sạn trên đường 2 tháng 9 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Đêm 30 và rạng sáng 31.1, cả nhóm vào vũ trường New Phương Đông chơi và bị phát hiện dương tính ma túy.

Liên quan vụ ma túy ở vũ trường New Phương Đông, đến nay đã khởi tố 8 bị can, xử phạt 64 người dương tính ma túy NGUYỄN TÚ

Ngày 3.2, Công an TP.Đà Nẵng ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người quốc tịch Lào nói trên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, hình thức phạt bổ sung là trục xuất.

Chiều 15.2, tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ đội biên bên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang làm thủ tục trục xuất, bàn giao 4 người cho phía nước Lào quản lý về hành vi sử dụng ma túy.