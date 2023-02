Bắt thêm 2 bị can tổ chức sử dụng ma túy ở vũ trường New Phương Đông

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Phước Liêm và Lê Quốc Vũ (cùng 23 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lúc 0 giờ ngày 31.1, Công an Q.Hải Châu huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cùng công an 9 phường đột kích vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu).



Lực lượng công an nhanh chóng bao vây khống chế người tại 3 bàn tiệc trong vũ trường sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 30 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine.

Bị can Lê Quốc Vũ và Mai Phước Liêm (ảnh nhỏ) NGUYỄN TÚ

Tại 3 bàn tiệc này, qua kiểm tra có 38/43 người dương tính ma túy. "Cầm đầu" nhóm khách ở 3 bàn tiệc là Võ Ngọc Phi (30 tuổi, trú xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam).

Phi có tiền án mua bán trái phép chất ma túy, mới chấp hành xong án phạt tù giữa năm 2022 nhưng tiếp tục dính vào ma túy nên nằm trong diện giám sát của cơ quan công an. Phi khai nhận, tối 31.1 mang 30 viên thuốc lắc vào vũ trường mừng sinh nhật bạn gái nhưng bạn gái không đến.

Test nhanh ngẫu nhiên hàng chục người khác ở các bàn tiệc trong vũ trường, công an phát hiện thêm 26 người dương tính ma túy. Tổng cộng có 64 người dương tính với chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông.

Hiện Cơ quan điều tra đã bắt 8 bị can có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều ra, truy quét, "chặt đứt" các đường dây, đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.