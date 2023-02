Đà Nẵng: 150 cảnh sát và công an 9 phường đột kích vũ trường New Phương Đông

Sáng 3.2, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Hồ Nhất Hải (23 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), Phan Văn Kiếm (cùng 23 tuổi, ngụ xã Đại Đồng), Võ Ngọc Phi (30 tuổi, ngụ xã Đại Minh, cùng H.Đại Lộc), Tô Ngọc Linh (33 tuổi, ngụ xã Trà Sơn, H.Bắc Trà My, cùng tỉnh Quảng Nam) về tội tàng trữ trái phép ma túy tại vũ trường New Phương Đông (20 Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Trong đó, Võ Ngọc Phi có tiền án mua bán trái phép ma túy, mới ra tù giữa năm 2022 nhưng bị công an đưa vào diện giám sát do nghi vấn tiếp tục liên quan đến ma túy.

Vũ trường New Phương Đông VĂN TIẾN

Phi khai nhận mang 30 viên thuốc lắc vào vũ trường New Phương Đông mừng sinh nhật bạn gái nhưng bạn gái không đến.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Q.Hải Châu, cho biết, công an quận nghi vấn có hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong vũ trường New Phương Đông nên tập trung thu thập chứng cứ, đấu tranh.

Khu vực 3 bàn tiệc của Phi và bạn bè bị khống chế VĂN TIẾN

Lúc 0 giờ ngày 31.1, Công an Q.Hải Châu huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ cùng công an 9 phường thuộc địa bàn cùng tham gia, đột kích vũ trường New Phương Đông.

Lực lượng công an cô lập, khống chế khách tại 3 bàn nghi vấn có ma túy với 43 khách. Trong số khách tại 3 bàn này có đến 38/43 người dương tính ma túy. Công an thu giữ tại hiện trường 30,5 viên thuốc lắc, 2 gói hàng khay Ketamine.

Số ma túy thu giữ được tại vũ trường New Phương Đông VĂN TIẾN

Đối với khách khác trong vũ trường, công an quận chọn thử test ngẫu nhiên, phát hiện thêm 26 người dương tính ma túy. Trong tổng số 64 người dương tính ma túy tại vũ trường New Phương Đông, có 25 người ngoài tỉnh.

Chiều 2.2, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.Hải Châu đã thưởng nóng công an quận về thành tích bắt 4 bị can tàng trữ trái phép ma túy tại vũ trường New Phương Đông.