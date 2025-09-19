Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM: Công an vào trường kiểm tra, phát hiện nam sinh dương tính ma túy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/09/2025 14:30 GMT+7

Lực lượng chức năng vào trường giáo dục thường xuyên kiểm tra và phát hiện nam sinh dương tính với ma túy.

Chiều 19.9, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ 1 trường hợp là nam sinh dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe máy của nam sinh dương tính ma túy

Nam sinh được xác định là P.G.D (20 tuổi, quê Hà Nội, sống tại thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM), học sinh tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân).

Trước đó, sáng cùng ngày, tổ công tác Công an phường Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện nam sinh D. có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua test nhanh, kết quả xác định D. dương tính với ma túy loại cần sa.

Làm việc với cơ quan chức năng, D. khai đặt mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng trước khi đi học.

Vụ việc đang được Công an phường Thủ Đức tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Công an TP.HCM tổng xử lý xe khách, bến bãi ngay sau phản ánh của Thanh Niên

Công an TP.HCM tổng xử lý xe khách, bến bãi ngay sau phản ánh của Thanh Niên

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan ra quân tổng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Xem thêm bình luận