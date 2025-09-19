TP.HCM: Công an vào trường kiểm tra, phát hiện nam sinh dương tính ma túy

Chiều 19.9, Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ 1 trường hợp là nam sinh dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe máy của nam sinh dương tính ma túy ẢNH: CACC

Nam sinh được xác định là P.G.D (20 tuổi, quê Hà Nội, sống tại thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ, nay là TP.HCM), học sinh tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân).

Trước đó, sáng cùng ngày, tổ công tác Công an phường Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện nam sinh D. có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Qua test nhanh, kết quả xác định D. dương tính với ma túy loại cần sa.

Làm việc với cơ quan chức năng, D. khai đặt mua cần sa qua mạng xã hội và sử dụng một mình tại nhà riêng trước khi đi học.

Vụ việc đang được Công an phường Thủ Đức tiếp tục đấu tranh làm rõ.