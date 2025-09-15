Công an TP.HCM truy nã hotgirl 'Ly Meo' liên quan vụ án ma túy Tam Giác Vàng

Ngày 15.9, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Ly Meo, quê Quảng Nam, sống tại chung cư HT Pearl, TP.HCM), bị can trong chuyên án ma túy từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM.

Công an TP.HCM bắt băng nhóm giang hồ buôn ma túy từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Ly về tội không tố giác tội phạm, nhưng bị can này đã bỏ trốn. Ly được biết đến là một hotgirl, thường khoe cuộc sống "sang chảnh" trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Đây là động thái trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án ma túy quy mô lớn hồi đầu năm 2024, từ Tam Giác Vàng đưa về TP.HCM và các tỉnh thành.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2024, công an phát hiện băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhiều thành viên từng có tiền án, tiền sự, trang bị súng, đạn. Trong đó, các đối tượng chủ chốt gồm Lê Thanh Tú (biệt danh Tú cơ, ở quận 8 cũ), Phạm Công Chánh (43 tuổi) cùng nhiều đàn em.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng theo dõi trong thời gian dài.

Chiều 22.2.2024, xác định ma túy được nhóm này đưa từ Campuchia về TP.HCM, lực lượng công an quyết định tấn công. Nhiều trinh sát đột kích vào căn hộ ở tòa nhà trên đường Ngô Bệ (phường 13, quận Tân Bình cũ) bắt Chánh cùng gần 8 kg ma túy ngụy trang trong gói trà.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phan Văn Trung (28 tuổi) và phối hợp Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Lai Vi Thiệu (26 tuổi). Những người này từng làm việc tại casino ở Campuchia, liên kết với tội phạm tham gia vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định thêm mắt xích quan trọng của đường dây này là Tú cơ. Khi công an tiếp cận căn nhà của Tú tại phường 14 (quận Gò Vấp cũ) thì đúng lúc Tú trở về bằng taxi. Vừa xuống xe, Tú phát hiện nhiều người lạ, biết là trinh sát nên Tú tháo chạy. Trong lúc chạy, Tú rút súng hướng về trinh sát, bóp cò nhưng súng kẹt đạn. Bị khống chế, Tú vùng vẫy, giằng co khiến súng của một trinh sát cướp cò, nổ 2 phát, may mắn không làm ai bị thương.

Để hợp thức hóa khẩu súng giấu trong người, Tú mang theo mảnh giấy ghi dòng chữ "đồ này tôi nhặt được, đang đi giao nộp cho cơ quan công an".

Qua đấu tranh, Tú khai đã nhận lô "hàng" gồm 11 kg ketamine, 6 kg ma túy đá, 10 bánh heroin, song đã giao cho những người khác. Còn Ly, cảnh sát xác định, có biết hoạt động mua bán ma túy này nhưng không chủ động trình báo.

Khám xét những nơi nghi vấn nhưng không thấy, nghi ngờ nhóm này phi tang số ma túy xuống bồn cầu, công an đã hút gần 800 khối nước thải để giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của nhiều loại ma túy. Đây được coi là chứng cứ quan trọng, củng cố hành vi phạm tội của băng nhóm.

"Ly Meo", bị Công an TP.HCM truy nã ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.HCM kêu gọi Lê Phạm Hiểu Ly sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện hoặc bắt giữ được Ly thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC01, 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM). Điều tra viên thụ lý: Nguyễn Văn Thao, Đội 4, số điện thoại 0936.352.979 hoặc 069.3187.680.