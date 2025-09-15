Bắt 3 nghi phạm lừa bán người sang Tam giác vàng

Ngày 15.9, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 3 nghi phạm tổ chức lừa bán người sang khu vực Tam giác vàng (Lào) để thực hiện các vụ lừa đảo.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Vi Thị Lan (31 tuổi, ngụ xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số "ông chủ" bên kia biên giới.

3 nghi phạm bị công an bắt giữ ẢNH: CÔNG AN NGHỆ AN



Lan biết được thông tin các công ty lừa đảo tại khu vực Tam giác vàng đang cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên đã móc nối, thiết lập đường dây mua bán người

Lan bàn bạc với Lô Thị Vuông (31 tuổi, ngụ xã Nga My, Nghệ An) và giao cho Vuông tìm người. Để nạn nhân tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15 đến 18 triệu/tháng, Lan và Vuông còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông sẽ cấu kết với các mắt xích là người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng do người nước ngoài làm chủ.

Tại đây, các nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn. Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác.

Trong số đó, Lô Thị Nhâm (21 tuổi, quê Nghệ An, cư trú tại TP.Hải Phòng) từng là nạn nhân đã bị Lan và Vuông bán cũng đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người và đã lừa một số bị hại để đem bán qua bên kia biên giới.

Sau một thời gian theo dõi, khi 3 nghi phạm này vừa trở về Việt Nam đã bị cơ quan công an bắt giữ. Bước đầu, 3 nghi phạm này khai nhận đã lừa 13 nạn nhân bán sang khu vực Tam giác vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 13 nạn nhân bị nhóm của Lan lừa bán.