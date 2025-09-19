Công an TP.Huế phối hợp triệt phá đường dây làm giấy tờ giả 'khủng' liên tỉnh

Ngày 19.9, Công an TP.Huế cho biết sau thời gian dài điều tra, Công an TP.Huế đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác ra Nghệ An và Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, triệt phá đường dây sản xuất, làm giấy tờ giả quy mô lớn, khởi tố 8 bị can.

Phạm Duy Phú cầm đầu đường dây làm giấy tờ giả ẢNH: H.N

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Huế đã khám xét nơi ở, khởi tố và bắt tạm giam 8 bị can về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", bao gồm: Phạm Duy Phú (33 tuổi), Nguyễn Phi Định (28 tuổi), Trần Quốc Huy (31 tuổi, cùng trú tại Nghệ An), Mai Quốc Việt (25 tuổi), Nguyễn Huy Tiến (46 tuổi), Phạm Hữu Dũng (34 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Phạm Đắc Hóa (42 tuổi, trú tại TP.Huế), Đinh Xuân Nam (25 tuổi, trú tại Ninh Bình).

Hành trình phá án làm giấy tờ giả tinh vi

Trước đó, thông qua những tin nhắn được gửi hàng loạt qua ứng dụng iMessage của Apple với nội dung: "chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc", kèm theo tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ. Nội dung này được các nghi phạm "dội bom" tin nhắn với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước...

Tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ ẢNH: H.N

Nhận thấy đây là một tổ chức tội phạm công nghệ cao, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, Công an TP.Huế đã lập chuyên án, huy động cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra với sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, hiện đại, Ban chuyên án xác định Phạm Hữu Dũng là người được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Dũng là một mắt xích, làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không biết kẻ thuê mình thực sự là ai.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện một hệ thống công nghệ phức tạp hơn: 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này đã phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Sau đó, các trinh sát xác định người cầm đầu đường dây này là Phạm Duy Phú. Phú có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn, điều hành.

Số lượng điện thoại đường dây này dùng để thực hiện các quảng cáo trên mạng và giao dịch của vụ án ẢNH: H.N

Kết quả điều tra xác định Phú cùng Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn Nghệ An để đặt "công xưởng" với đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại (máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe...). Các máy móc, thiết bị này được đặt mua trên không gian mạng. Đây chính là chế tác những tấm bằng giả, giấy tờ giả.

Sau khi sản xuất, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển, trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau.

Trong khi đó, Mai Quốc Việt được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Công an lấy lời khai đối tượng Mai Quốc Việt ẢNH: H.N

Thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng

Kể từ khi hoạt động (năm 2022), đường dây của Phú đã thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.

Tại "đại bản doanh" của Phú ở Nghệ An và nơi ở của các nghi phạm tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất (căn cước công dân, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…).

Cơ quan Điều tra Công an TP.Huế đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục điều tra theo trình tự pháp luật.