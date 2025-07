Bắt một phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm về tội sử dụng giấy tờ giả

Ngày 11.7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Ngọc (44 tuổi ngụ tại xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh), là phóng viên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Sản phẩm, để điều tra về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Ông Lê Hữu Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Theo cơ quan điều tra, ông Lê Hữu Ngọc là phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí và đồng sở hữu một công ty chuyên về du học, xuất khẩu lao động đóng trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong quá trình hoạt động, ông Ngọc đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả nên bị bắt giữ.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan công an cũng thông báo, những cá nhân, doanh nghiệp là bị hại của bị can Lê Hữu Ngọc, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ số 268, đường Nguyễn Huy Tự, P.Thành Sen; số điện thoại 0915576366) để phối hợp điều tra.

Ngoài vụ án trên, từ đầu tháng 7 tới nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 phóng viên là cán bộ văn phòng đại diện của 2 tạp chí đóng tại khu vực Bắc Trung bộ, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.