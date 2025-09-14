Công an TP.HCM tổng xử lý xe khách, bến bãi ngay sau phản ánh của Thanh Niên

Liên quan bài Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM đăng trên Báo Thanh Niên, ngày 14.9, Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ trách nhiệm.

Đồng thời, chỉ đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT) phối hợp công an 3 phường Hiệp Bình, Tân Phú và Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) ra quân tổng kiểm tra, xử lý bến bãi, ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bệnh cạnh tuần tra kiểm soát, tổ công tác áp dụng các biện pháp mật phục ghi hình. Tính đến 18 giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản hàng chục trường hợp xe khách vi phạm quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

Trong đó, có một số hành vi vi phạm khá nghiêm trọng và bị xử phạt rất nặng, như: phù hiệu hết giá trị sử dụng, giao xe hết phù hiệu cho tài xế, xe tuyến cố định chạy sai hành trình, chạy đường cấm...

Lúc 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe Cúc Tùng lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng về cầu vượt Trạm 2 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua xác minh, xe khách này có phù hiệu 2 tuyến cố định Bến xe An Sương và Bến xe Miền Đông mới đi Bến xe liên tỉnh phía nam Nha Trang (Khánh Hòa) và ngược lại. Tuy nhiên, cả 2 tuyến của phù hiệu này đã bị cơ quan chức năng thu hồi do trước đó vi phạm một trong những lỗi nghiêm trọng quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

Điều rất lạ là tại thời điểm kiểm tra, xe khách này vẫn được cấp lệnh vận chuyển từ Bến xe liên tỉnh phía nam (Công ty cổ phần khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa) và Bến xe An Sương (Công ty cổ phần bến bãi vận tải Sài Gòn).

Đồng thời, quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế còn "vô tình" cung cấp hình ảnh một phù hiệu tuyến cố định khác (cũng của xe này), có giá trị khác, tại một bến xe ở TP.HCM. Như vậy, trong thời gian xe này bị thu hồi phù hiệu, lại được cấp một phù hiệu khác(?)

Bước đầu, với lỗi phù hiệu hết giá trị sử dụng, tài xế bị phạt tiền 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và chủ xe bị phạt 22 triệu đồng. Đồng thời, tổ công tác ghi nhận thông tin nói trên, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Lúc 17 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm tuyến cố định nhà xe Bình Tâm chở nhiều khách chạy sai hành trình trên đường Đinh Thị Thi (phường Hiệp Bình). 20 phút sau, xe khách giường nằm tuyến cố định nhà xe Bảy Tàu cũng bị tổ công tác xử lý vì chạy sai hành trình trên đường này.

2 xe khách tuyến cố định nói trên cũng chính là 2 xe khách đã bị Báo Thanh Niên phản ánh trong bài Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Với lỗi nói trên, mỗi tài xế bị phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ xe bi phạt tiền 10 - 12 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng. Theo quy định, phương tiện bị tước phù hiệu sẽ không được lưu thông trên đường.

Công tác tuần tra xử lý vẫn được tiếp tục đến tối cùng ngày.

