Xe khách vi phạm tràn lan ở cửa ngõ phía đông TP.HCM

Mới đây, người dân phản ánh đến Thanh Niên, tại nhiều tuyến đường cửa ngõ phía đông TP.HCM, tình trạng xe khách vi phạm pháp luật về giao thông diễn ra thường xuyên, gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

"Vi phạm quá rõ ràng"

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên cho thấy, vi phạm phổ biến tại khu vực này là nhiều xe khách chạy sai hành trình, chạy trong giờ cấm, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, chiếm dụng lòng đường, gây ùn ứ giao thông và rủi ro tai nạn.

Xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, chạy trong giờ cấm, đón khách sai quy định trên đường Đinh Thị Thi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cụ thể, chiều 12.9, xe khách giường nằm Bảy Tàu (xe hợp đồng) đón khách sai quy định tại bến cóc trên đường Đinh Thị Thi (phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ), đến 16 giờ 42 phút thì chạy trong giờ cấm đường này (cấm từ 6 - 22 giờ) ra quốc lộ 13.

Lúc 18 giờ, xe khách giường nằm Bảy Tàu (tuyến cố định) đón khách sai quy định tại bến cóc nói trên rồi cho xe chạy sai hành trình, chạy trong giờ cấm trên đường Định Thị Thi. Cùng thời điểm này, xe khách giường nằm Bình Tâm (tuyến cố định) đón khách sai quy định, chạy sai hành trình, chạy trong giờ cấm tại khu vực nói trên.

Thời điểm này, các xe khách chen chúc cùng xe máy, ô tô con đông đúc khiến người dân khiếp vía.

Chiều 13.9, xe khách giường nằm Minh Nghĩa (tuyến cố định) đón khách sai quy định tại văn phòng trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình), đến 14 giờ 48 phút thì chạy sai hành trình trên quốc lộ 13.

Đến 15 giờ 32 phút, một xe khách giường nằm tuyến cố định khác của nhà xe Minh Nghĩa tiếp tục chạy sai hành trình trên quốc lộ 13 vào văn phòng trên đường này đón khách.

Quốc lộ 1 đoạn trước khu du lịch Suối Tiên bị biến thành "bến xe" bất chấp ô tô tải trọng lớn lưu thông dày đặc ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hơn 17 giờ cùng ngày, hàng loạt xe khách giường nằm của nhiều nhà xe chạy trong giờ cấm, dừng đỗ nơi biển cấm, dừng đỗ ngược chiều, chạy không theo chiều đi bên phải, đón khách sai quy định trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình). Trong đó, một số xe phù hiệu tuyến cố định còn vi phạm lỗi chạy sai hành trình.

Từ 18 giờ chiều mỗi ngày, quốc lộ 1, đoạn trước khu du lịch Suối Tiên (phường Tân Phú), hàng loạt xe khách giường nằm dừng đỗ, chèo kéo, đón trả khách bát nháo bất chấp giữa dòng ô tô tải trọng nặng lưu thông dày đặc.

Chiều tối 13.9, chưa tới 30 phút có mặt tại đây, PV Thanh Niên ghi nhận có ít nhất 10 xe khách giường nằm vi phạm hành vi nói trên. Điểm chung của các xe khách này là chạy nhanh, thắng gấp, chuyển làn vội, cửa lên xuống không đóng để phụ xe chồm ra ngoài, vẫy gọi, nhảy xuống đường chèo kéo khách. Sau đó mỗi xe dừng lại trên quốc lộ (cấm dừng đỗ) vài phút để xếp hàng hóa và cho khách lên xe.

Trên đường Đỗ Mười, đoạn trước Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung (phường Linh Xuân), từ 19 giờ 25 phút - 19 giờ 35 phút, PV ghi nhận hàng loạt xe khách giường nằm chạy trong giờ cấm, dừng đỗ nơi biển cấm, chiếm hết làn đường hỗn hợp gây ùn ứ.

Gần đó, một khu vực được bố trí cho xe khách tuyến cố định đón trả khách nhưng bị xe khách hợp đồng chiếm dụng. Khu vực này nhiều lần gây ngao ngán, bức xúc cho người dân phía đông TP.HCM mỗi chiều tối tan tầm.

Xe khách bao vây đường Đỗ Mười đoạn trước khu chế xuất Linh Trung ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Nếu không có giải pháp mạnh tay, từ siết chặt quản lý tuyến cố định đến xử lý xe hợp đồng trá hình, tình trạng xe khách muốn đi đâu thì đi, muốn dừng đâu thì dừng sẽ tiếp tục tái diễn, làm mất trật tự an toàn giao thông và đe dọa an toàn của người dân TP.HCM. Vi phạm quá rõ ràng, sao chưa xử lý dứt điểm?", chị Ngọc Thắm (người dân khu vực) bày tỏ.

Đã có camera giám sát hành trình, xử lý xe khách có khó?

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, luật Trật tự an toàn giao thông hiện nay, mọi loại ô tô kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe chở khách từ 8 chỗ trở lên, phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

Xe khách hợp đồng chiếm nơi đón trả khách xe tuyến cố định, chạy vào giờ cấm, dừng đỗ nơi biển cấm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

2 xe khách Minh Nghĩa phù hiệu tuyến cố định chạy sai hành trình trên quốc lộ 13 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Thiết bị giám sát hành trình và camera trên xe là thiết bị dùng để ghi, lưu trữ, truyền phát thông tin, dữ liệu về người lái, hành trình của phương tiện. Thông qua thiết bị này, cơ quan chức năng có thể phát hiện vi phạm 24/7.

Giải pháp công nghệ này góp phần siết chặt quản lý, nâng cao ý thức tài xế, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt với phương tiện chở hành khách và hàng hóa.

Ngoài việc bố trí các tổ tuần tra kiểm soát, CSGT cũng kết hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình để phát hiện, ghi nhận và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, dữ liệu từ thiết bị này giúp CSGT nắm rõ lộ trình, hành trình và phát hiện vi phạm.

Trước đó, ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chia sẻ với Thanh Niên, dữ liệu hộp đen định vị chính xác điểm dừng đỗ và lộ trình của phương tiện.

Vừa qua, trên địa bàn cả nước thực hiện cao điểm 1 tháng (từ 25.7 - 25.8) tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải và hoạt động này được duy trì liên tục, thường xuyên trong thời gian tới.

Bên cạnh các giải pháp quyết liệt của lực lượng CSGT, sự tham gia tích cực từ người dân sẽ góp phần rất lớn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phòng CSGT Công an TP.HCM kêu gọi người dân chấp hành quy định luật an toàn giao thông, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm an toàn giao thông của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến:

Số điện thoại trực ban Phòng CSGT - 0693 187521; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326080808; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn.