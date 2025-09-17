Xe tàu hũ 'âm phủ' bán giữa khuya, hơn 20 năm níu chân thực khách Cần Thơ

Hơn 20 năm bán tàu hũ nóng

Khoảng 11 giờ đêm, phố xá vắng lặng, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (42 tuổi, ngụ phường Cái Răng, TP.Cần Thơ - trước đây là quận Cái Răng, Cần Thơ) mới bắt đầu nhóm bếp, dọn ra những nồi tàu hũ nóng hổi đầu tiên.

Đến nay, chị Tuyền đã có hơn 20 bán tàu hũ nóng, đặc biệt là chỉ mở bán giữa khuya ẢNH: DUY TÂN

Từ gánh hàng rong năm xưa, nay chị đã có góc bán rộng rãi hơn, nhưng hương vị vẫn giữ nguyên như thuở đầu. Người dân quen gọi quán nhỏ này là "tàu hũ âm phủ". "Ngày thường, tôi bán đến 3 giờ sáng. Trước kia, thực khách chủ yếu là người đi làm ca đêm hoặc tập thể dục khuya. Dần dần về sau, sinh viên và giới trẻ đến đây ngày càng đông", chị Tuyền chia sẻ.

Điểm đặc biệt khiến thực khách nhớ mãi chính là vị tàu hũ mềm mịn, thơm mùi đậu nành, ăn kèm nước cốt dừa ẢNH: DUY TÂN

Mỗi đêm, có khoảng 700 - 800 lượt khách đến thưởng thức món tàu hũ nóng, cao điểm lễ hội vượt hơn 1.000 lượt. Với nhiều người, ăn một chén tàu hũ nóng lúc nửa đêm không chỉ là thói quen mà còn là trải nghiệm gắn liền với Cần Thơ. Điểm đặc biệt khiến thực khách nhớ mãi chính là vị tàu hũ mềm mịn, thơm mùi đậu nành, ăn kèm nước cốt dừa với độ béo vừa đủ. Chị Tuyền còn sáng tạo thêm trân châu dẻo ngọt, tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức cùng tàu hũ. Với 7.000 đồng, thực khách đã có chén tàu hũ nóng hổi.

Mỗi đêm, có hàng trăm khách đến thưởng thức tàu hủ "âm phủ” ẢNH: DUY TÂN

Ngồi vỉa hè về khuya, cầm chén tàu hũ nóng, nhiều người cảm nhận rõ hơi ấm và sự bình yên. "Lúc 1 giờ sáng, vừa ăn tàu hũ vừa ngắm phố thưa thớt xe cộ thật dễ chịu. Tôi thấy lòng mình ấm lại", chị Nguyễn Phương Oanh (25 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ.

Điểm hẹn của giới trẻ

Không chỉ là món quà đêm, xe tàu hũ bán giữa khuya còn trở thành "tọa độ sống chậm" của giới trẻ Cần Thơ. Sinh viên Nguyễn Đăng Hưng (19 tuổi) cho biết: "Tụi mình thích đến đây vì vừa được ăn ngon, đặc biệt là phần trân châu, vừa có không gian thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng".

Thực khách hầu hết là người trẻ, người đi tập thể dục sớm ẢNH: DUY TÂN

Còn với Trần Quốc Thái (22 tuổi, ngụ phường Cái Răng), xe tàu hũ là nơi để tìm lại cân bằng sau một ngày dài. "Có những hôm tan ca muộn, tôi cùng bạn bè ghé ăn. Vừa trò chuyện, vừa nhìn ánh đèn vàng trải xuống con phố yên ả, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, như được sống chậm lại", Thái bộc bạch.

Chị Tuyền sáng tạo thêm phần trân châu dẻo ngọt, tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức cùng tàu hũ nóng ẢNH: DUY TÂN

Hơn 20 năm qua, xe tàu hũ của chị Tuyền vẫn sáng đèn mỗi đêm, không ồn ào quảng cáo, không biển hiệu rực rỡ. Với người dân địa phương, đây là một phần ký ức tuổi trẻ. Với du khách, đó là trải nghiệm không thể bỏ lỡ để cảm nhận nhịp sống đêm ở Cần Thơ.

Trong bản đồ ẩm thực phong phú ở Tây Đô, từ lẩu mắm, bánh xèo đến cà phê chợ nổi… đến một xe tàu hũ nửa đêm giản dị vẫn đủ sức níu chân thực khách, trở thành món ngon mùi nhớ mang đậm tình người, giữ trọn hương vị miền sông nước.