Quán bún riêu 40 năm ở miền Tây: Ông bà U.80 bán tô 5.000 đồng vẫn vui

Quán bún riêu hơn 40 năm ở miền Tây

Quán bún riêu nằm cuối hẻm 8, đường Trần Chiên, P.Cái Răng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) là điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách suốt 40 năm qua. Khách ngồi ăn trên những chiếc bàn nhựa mộc mạc, dưới tán cây xoài già. Kế bên là dòng sông mát rượi dẫn ra chợ nổi Cái Răng nổi tiếng miền Tây.

Quán chẳng có biển hiệu và nằm nơi hẻm sâu ngõ hẹp nhưng lại được nhiều thực khách tìm tới. Đó là bởi cách bán hàng dễ mến của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bé (71 tuổi) - chủ nhân quán bún riêu đã tồn tại hơn 40 năm ở xứ Tây Đô.

Quán bún riêu của vợ chồng miền Tây đã hơn 40 năm ẢNH: THANH DUY

Như thường lệ, hơn 9 giờ sáng, đôi vợ chồng già cùng nhau mang bàn ghế, nguyên liệu ra chỗ bán. Họ đặt nồi nước súp nóng hổi xuống lò than, sắp xếp "topping" đâu vào đấy cho thuận tay rồi thì bắt đầu đón khách. Gần như ngày nào cũng có khách đến sớm chờ mở hàng.

Là "lễ tân" của quán, nên khách nào đến đều được ông Hùng đon đả tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi. Mấy mươi năm mà phong cách bán bún của ông Hùng vẫn vậy. Ông vẫn mặc chiếc áo thun 3 lỗ, quần sọt, đầu đội chiếc nón kết tối màu bởi với ông như thế là đủ đương đầu với nắng. Còn "linh hồn" của quán bún nằm ở chỗ bà Bé. Hồi trước bà chẳng học ai làm bún riêu, chỉ tự mày mò công thức, làm nên hương vị riêng.

Quán dọn bán từ 9 giờ sáng ẢNH: THANH DUY

Một tô bún nghi ngút khói của quán bà Bé có huyết vịt, chả lụa, bò viên, riêu cua, ngò gai thơm phức và hàng chục con tôm khô khá bắt mắt. Một gánh bún không quá cầu kỳ lại hợp gu nhiều thực khách. Nhưng, điểm thu hút của quán bún núp hẻm không chỉ nằm ở trong đó có gì, mà còn đến từ cách bán bún hào phóng của vợ chồng U.80 này.

Giữ chân khách bằng sự tử tế

Ít có một quán bún nào ở TP.Cần Thơ mà sẵn lòng phục vụ khách dù gọi tô 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng, 20.000 đồng… như ở đây. Tô bún 5.000 đồng không phải lúc nào cũng "đo đếm sòng phẳng", mà lại có lúc nhỏ lúc to khác nhau.

"Nhiều người khó khăn đến đây ăn gọi tô bún 5.000 đồng. Tôi thấy người ta lớn rồi mà ăn tô 5.000 đồng sao mà no được nên là tự ý cho thêm. Cũng như vậy, người ta xin thêm bún, thêm nước súp, miếng bò viên tôi cũng không nỡ tính tiền", bà Bé kể.

Khách ngồi thưởng thức bún riêu dưới tán cây xoài già ẢNH: THANH DUY

Chính vì sự phóng khoáng của đôi vợ chồng già mà quán bún đã đón nhiều vị khách đặc biệt trong suốt 40 năm qua. Bà Bé nói tiếp: "Từ trước tới nay đã không có biết bao nhiêu người ăn xong rồi nói là không có tiền trả vì khó khăn. Hoặc có người đến nói bán thiếu chịu, rồi mai mốt quay lại trả. Thành phố rộng lớn, biết người ta có quay lại như đã nói không nhưng vợ chồng tôi vẫn vui vẻ bán. Vì tôi thấy mình có đồ ăn mà để người ta đói thì mình có tội".

Công thức nấu bún riêu do bà Bé tự mày mò ẢNH: THANH DUY

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với vợ chồng bà Bé bị cắt ngang khi chợt có một cô gái bước vào tính tiền. Cô trả nhiều tiền hơn số lượng bún đã gọi khiến bà Bé ngỡ ngàng. Cô gái bảo cách đây mấy hôm có ăn bún nhưng quên đem theo tiền mặt, định chuyển khoản nhưng bà Bé không có tài khoản ngân hàng nên trả sau. Nói đến đây, bà Bé cũng chẳng nhớ bởi thường ngày ai ăn thiếu ông bà cũng chẳng mấy bận tâm ghi nhớ, trong lòng cứ thoải mái xem là tùy duyên.

Sự rộng rãi của đôi vợ chồng U.80 khiến nhiều người nghèo ấm lòng, vì hoàn cảnh của ông bà đâu phải dư dả gì. Bà Bé kể trước đây 2 vợ chồng chèo ghe bán đá bào, cà phê trên chợ nổi Cái Răng. Khi không chèo ghe nổi nữa nên chuyển qua bán bún. Ông bà có 2 người con trai nhưng đều mất vì bệnh tật. Một người mất lúc 8 tuổi còn người kia tuổi đời đã qua 30. Ông bà từng được giúp đỡ nên đồng cảm với những người khó khăn.

Quán thường bán tới 14 giờ là hết ẢNH: THANH DUY

Bây giờ cuộc sống của ông bà vẫn còn thiếu thốn, đang sống trong căn nhà tình thương. Trước đây hai vợ chồng có bù thêm một khoản tiền nhỏ cất nhà nên có mượn ngoài một ít. Tuy không có vị trí mặt tiền, nhưng gánh bún này lại được chọn là điểm đến của nhiều thực khách vì cảm nhận được sự giản dị, chất phác của người miền Tây.

Chị Phạm Thị Loan Anh (31 tuổi, P.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết bản thân là khách quen của vợ chồng bà Bé. "Tôi biết cô chú sống tử tế với khách đến ăn và những người khó khăn thành ra tôi cảm thấy rất có cảm tình. Thỉnh thoảng thì tôi cùng chồng con đến đây ủng hộ. Ăn riết càng thấy gần gũi, thoải mái, đi đâu xa vài hôm là nhớ, là thèm hương vị rất riêng của tô bún riêu cua, thơm phức", chị Loan Anh chia sẻ.