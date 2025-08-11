Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Thêm trường phổ thông song ngữ ở Cần Thơ

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
11/08/2025 18:02 GMT+7

Ngày 11.8, Trường ĐH Nam Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành Trường TH-THCS và THPT song ngữ DNC (Trường song ngữ DNC).

Trường song ngữ DNC tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 11.000m2, quy mô 4 tầng. Mọi không gian ở đây đều được thiết kế để truyền cảm hứng học tập, phát triển cá nhân, nuôi dưỡng năng lực sáng tạo.

Trường song ngữ DNC ở Cần Thơ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lãnh đạo các cấp cắt băng khánh thành Trường song ngữ DNC

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Trường có những điểm nhấn đặc biệt như phòng học thông minh (máy lạnh, bảng tương tác, máy chiếu, wifi tốc độ cao…), phòng học tiếng Anh Cambridge, phòng máy tính, phòng STEM (phòng phục vụ học tập tích hợp môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán thông qua các hoạt động), phòng công nghệ, phòng nghệ thuật, phòng âm nhạc, khu thể thao đa năng ngoài trời (sân bóng đá, sân bóng rổ, hồ bơi), khu vực thí nghiệm khoa học, thư viện đọc sáng tạo, khu ký túc xá bán trú và nội trú (máy lạnh, khu vệ sinh riêng biệt), khu căn tin-bếp ăn bán trú…

Thạc sĩ Nguyễn Chí Thắng, Hiệu trưởng Trường song ngữ DNC, cho biết trường tuyển sinh từ lớp 1 đến 12, hoạt động theo hình thức song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD-ĐT và chương trình tiếng Anh Cambridge quốc tế. Đội ngũ giáo viên của trường gồm thầy cô người Việt Nam và nước ngoài giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, am hiểu phương pháp giáo dục hiện đại.

Trường song ngữ DNC ở Cần Thơ có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Một phòng học tại Trường song ngữ DNC

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Đặc biệt, khi vào Trường song ngữ DNC, học sinh từ lớp 10 sẽ được định hướng nghề nghiệp, huấn luyện thi đánh giá năng lực (VSAT), hỗ trợ làm hồ sơ xét tuyển đại học và luyện thi IELTS. Nhà trường đặt mục tiêu 100% học sinh tốt nghiệp THPT đều đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế…

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiều tâm huyết của nhà trường. Đồng thời kỳ vọng Trường song ngữ DNC phát huy tốt công tác giảng dạy, học tập, rèn luyện; tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao tại những kỳ thi tiếng Anh, học sinh giỏi các cấp…


Bình luận (0)

