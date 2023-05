Trường song ngữ Á Châu được phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp THPT Nam Úc

Trường song ngữ Á Châu (ABC EDU) được sáng lập và phát triển bởi những người có hơn 20 năm kinh nghiệm và rất giàu tâm huyết với giáo dục. Với sứ mệnh đào tạo những công dân toàn cầu, Trường song ngữ Á Châu (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) mang đến cho học sinh chương trình giáo dục toàn diện thông qua sự kết hợp hài hòa chương trình giáo dục quốc gia với chương trình giáo dục quốc tế. Để trở thành đối tác của nhiều tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới, những năm qua, nhà trường không ngừng đầu tư một cách bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ, chương trình… Quá trình đầu tư này không ngoài mục đích là tạo hành trang cho học sinh tự tin trở thành những công dân toàn cầu vững kiến thức, giỏi kỹ năng, giàu cảm xúc, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Trường Song ngữ Á Châu (TP.Biên Hòa (Đồng Nai)





Mở rộng hợp tác và liên thông quốc tế

Với mục tiêu hướng đến những tiêu chuẩn quốc tế trong giáo dục, Trường song ngữ Á Châu không ngừng mở rộng hợp tác chiến lược với đối tác là các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới.

Tháng 9 năm 2018, trường được công nhận là thành viên các Trường quốc tế Cambridge (Cambridge School) thuộc Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambridge Anh Quốc (CIE). CIE là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới, cung cấp các chương trình học và văn bằng quốc tế đa dạng cho các em học sinh từ 5 đến 19 tuổi.

Không dừng lại ở đó, mới đây Trường song ngữ Á Châu và Ủy ban Trung học Bang Nam Úc (SACE BOARD) thuộc Chính phủ Úc đã đi đến một hợp tác quan trọng. Theo đó, Chương trình giáo dục SACE INTERNATIONAL (viết tắt là SACEi), một phiên bản Giáo dục Trung học phổ thông quốc tế do SACE BOARD xây dựng và kiểm định sẽ được đưa vào dạy tích hợp tại Trường song ngữ Á Châu. Đây cũng là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Đồng Nai được Bộ GD-ĐT quyết định phê duyệt triển khai tích hợp Chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam với SACEi.

SACE - chương trình THPT do Uỷ ban giáo dục Nam Úc xây dựng và kiểm định, được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Ngoài việc phát triển kỹ năng học và nghiên cứu, chương trình SACE còn có các nội dung bổ trợ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho các khóa học chuyên ngành ở bậc Đại học.

Úc là quốc gia có hệ thống giáo dục đại học xếp thứ 3 trên thế giới – theo QS World University 2023. Có thể thấy, đây là cơ hội để các em học sinh của trường Song ngữ Á Châu được hưởng chương trình học hiện đại của Úc ngay tại VN nhưng vẫn sở hữu bằng quốc tế do Chính phủ Úc cấp, được xét tuyển vào các trường ĐH lớn tại Úc và trên thế giới như: Oxford, Cambridge, New York, San Francisco, Washington, Massachusetts...

Trường Song ngữ Á Châu chính thức trở thành thành viên của SACE





Hiện tại, việc hợp tác chiến lược giữa ABC EDU và SACE BOARD về tích hợp chương trình giáo dục phổ thông VN và SACEi đã chính thức được Bộ GD-ĐT phê duyệt tại quyết định Số 1190/QĐ-BGDĐT ngày 26.4.2023. Quyết định do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ ký và sẽ được nhà trường bắt tay ngay vào triển khai từ năm học sắp tới, mở ra cơ hội cho học sinh được du học Úc ngay tại Trường song ngữ Á Châu.

Học hết lớp 12 có thể nhận bằng tú tài của Việt Nam và Úc

Nói về những ưu điểm của Chương trình SACEi, Ban giám hiệu Trường song ngữ Á Châu cho biết, từ lớp 10 học sinh đã có thể tham gia chương trình SACEi, và chỉ cần 20 tháng (tương đương với 4 học kỳ của VN) là có thể nhận bằng tú tài của Úc. Lộ trình cụ thể, đến hết học kỳ I của lớp 12 học sinh sẽ hoàn thành chương trình SACEi, học kỳ còn lại của lớp 12 các em chỉ việc tập trung hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông của VN và thi lấy bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD-ĐT cấp. Như vậy, sau khi học hết lớp 12 học sinh sẽ được nhận cả bằng tốt nghiệp THPT của VN và bằng tú tài của Úc.

Học sinh theo học tích hợp chương trình SACEi tại Trường song ngữ Á Châu sẽ giúp phụ huynh tiết kiệm được đáng kể các chi phí về cơ hội, thời gian, tài chính so với đi du học trực tiếp ở nước ngoài. ABC EDU và SACE BOARD sẽ hỗ trợ tối đa để quá trình học sinh theo học chương trình tích hợp đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình triển khai SACEi, phần lớn thời gian sẽ diễn ra tại Trường song ngữ Á Châu. Tuy nhiên nhà trường sẽ phối hợp với SACE BOARD tổ chức cho học sinh tham quan các trường trung học uy tín tại Úc để học sinh có cơ hội trải nghiệm. Bên cạnh đó ABC EDU sẽ phối hợp cùng đối tác giới thiệu các trường đại học tại Úc để khi nhận bằng tú tài học sinh có thể sang Úc tiếp tục học lên đại học.

Tấm bằng tú tài của Chính phủ Úc cấp cho học sinh hoàn thành chương trình SACEi sẽ có giá trị xét tuyển thẳng vào các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam, Úc và nhiều quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như đại học: Oxford, Cambridge, New York, San Francisco, Washington, Massachusetts... Trong quá trình học, ABC EDU và SACE BOARD sẽ trang bị cho học sinh nền tảng Tiếng Anh, kỹ năng mềm (thảo luận, thuyết trình, phản biện) và các môn chuyên ngành. Bên cạnh đó, với 5 môn học chuẩn quốc tế cho mỗi chuyên ngành (Khoa học và Kinh tế) sẽ giúp học sinh định hướng nghề nghiệp ngay từ khi học phổ thông tại ABC EDU.