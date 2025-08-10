Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Hai học sinh Việt đoạt giải STEM quốc tế

Đặng Hoàng An
10/08/2025 07:00 GMT+7

Mới đây, đội tuyển STEM của Trường tiểu học Phan Đình Giót (P.Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi dấu ấn tại cuộc thi "World GreenMech Contest 2025" tại Đài Loan với giải khuyến khích ở bảng B1.

Đây không chỉ là thành tích đầu tiên của trường trên sân chơi quốc tế, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của việc đẩy mạnh giáo dục STEM, khẳng định tài năng của học sinh VN trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Hai học sinh Việt đoạt giải STEM quốc tế- Ảnh 1.

Từ trái sang: Đinh Bá Tuấn Khôi, thầy Hà Văn Nghĩa và Phạm Huy Bảo

ẢNH: NVCC

Những nỗ lực của nhóm học sinh đã bắt đầu "đơm hoa kết trái" ngay trên sân nhà, khi đội tuyển của trường xuất sắc giành giải nhì tại vòng chung kết cuộc thi STEM quốc gia vào ngày 31.5.2025. Nối tiếp thành công đó, hai học sinh Đinh Bá Tuấn Khôi và Phạm Huy Bảo (cùng học lớp 4), dưới sự dẫn dắt tận tâm của thầy Hà Văn Nghĩa, đã mang niềm tự hào vươn ra biển lớn.

Vào ngày 7.8, tại Đài Loan, lần đầu tiên tham dự một sân chơi quốc tế, đội tuyển của Trường tiểu học Phan Đình Giót đã có thành tích bước đầu khi giành giải khuyến khích tại "World GreenMech Contest". Thành tích này đặc biệt ý nghĩa khi đây là đội duy nhất của đoàn VN ở bảng B1 đoạt giải thưởng.

Hai học sinh Việt đoạt giải STEM quốc tế - Ảnh 1.

Với 2 cậu học trò, kết quả tại cuộc thi này vừa bất ngờ, vừa rất vui và đầy tự hào

ẢNH: NVCC

Cậu học trò Đinh Bá Tuấn Khôi hào hứng nói: "Em rất vui và bất ngờ. Em thích nhất là lúc cùng bạn Bảo lập trình, lắp ráp robot và thực hiện các nhiệm vụ. Chúng em đã làm việc cùng nhau và cuối cùng giành được chiến thắng".

Chia sẻ về thành công của học trò, thầy Hà Văn Nghĩa xúc động cho biết: "Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện nghiêm túc và bền bỉ của các em. Các em không chỉ học kiến thức mà còn học cách làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Giải thưởng này sẽ là động lực lớn để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM, giúp các em vươn xa hơn trong tương lai".

Bà Nguyễn Thị Huệ (phụ huynh em Huy Bảo), không giấu được niềm tự hào: "Gia đình rất hạnh phúc khi thấy con được học tập trong một môi trường đổi mới, sáng tạo. Cuộc thi này không chỉ mang lại giải thưởng mà còn giúp các con trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn nhà trường và thầy Nghĩa đã tạo mọi điều kiện để các con được thỏa sức đam mê".

Hai học sinh Việt đoạt giải STEM quốc tế - Ảnh 2.

Đoàn học sinh Việt Nam tham gia cuộc thi STEM quốc tế

ẢNH: NVCC

Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực của thầy và trò Trường tiểu học Phan Đình Giót mà còn là một tín hiệu đáng mừng cho ngành giáo dục VN, cho thấy thế hệ trẻ đang và sẽ tiếp tục chứng minh tài năng của mình trên bản đồ trí tuệ toàn cầu.

Thành công này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ. Trường tiểu học Phan Đình Giót đã sớm xác định giáo dục STEM là nhiệm vụ trọng tâm, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với tinh thần không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường đã tạo môi trường lý tưởng để những "hạt giống" tài năng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học được ươm mầm và phát triển.

