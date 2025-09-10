Xổ số kiến thiết Cần Thơ trả thưởng 486 vé trúng giải độc đắc

Đây là thông tin đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng XSKT Cần Thơ diễn ra ngày 10.9. Cuộc họp do ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng giám sát XSKT TP.Cần Thơ chủ trì.



Theo báo cáo của XSKT Cần Thơ, sau 8 tháng đầu năm, doanh số phát hành của công ty này đạt 4.760 tỉ đồng, tương ứng 64,32% kế hoạch và tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêu thụ bình quân luôn đạt 100% doanh số phát hành đã mang về doanh thu 4.760 tỉ đồng, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ này cũng giúp XSKT Cần Thơ trở thành một trong những công ty hoạt động hiệu quả nhất của xổ số miền Nam.

XSKT Cần Thơ luôn đạt tỷ lệ tiêu thụ bình quân 100% doanh số phát hành ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Mức tiêu thụ "kịch trần" trên đã mang lại cho XSKT Cần Thơ khoản lợi nhuận trước thuế ước 608 tỉ đồng, tăng 16,03%. Qua đó nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.612 tỉ đồng (bao gồm cả các khoản thuế khác 166 tỉ đồng).

Đặc biệt, từ đầu năm đến ngày 10.9, XSKT Cần Thơ đã chi 2.400 tỉ đồng trả thưởng cho khách hàng trúng số; trong đó có 232 người trúng 486 vé giải đặc biệt.

Trước đó, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngày 2.9, XSKT Cần Thơ chính thức phát hành thêm sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay với 4 triệu vé mệnh giá 10.000 đồng, trong đó có 4 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỉ đồng; tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, chiếm 55% giá trị phát hành.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng giám sát XSKT TP.Cần Thơ đánh giá cao đóng góp của XSKT Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đánh giá cao nỗ lực của XSKT Cần Thơ, nhất là đóng góp cho ngân sách và công tác an sinh xã hội. "Có thể nói, chưa có đơn vị nào của TP.Cần Thơ làm tốt và đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội như Công ty XSKT Cần Thơ", Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói.

Hội đồng giám sát yêu cầu XSKT Cần Thơ trong quá trình hoạt động cần công khai, minh bạch, dân chủ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ẢNH: DUY TÂN

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thống nhất cho công ty tiếp tục phát hành vé số cào lần 2, giữ nguyên mức cơ cấu giải thưởng đối với loại hình này. Tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lồng cầu điện tử; và kiểm tra hoạt động của các hệ thống đại lý. Chăm lo thiết thực cho những người bán vé số dạo. "Trong quá trình hoạt động, công ty cần công khai, minh bạch, dân chủ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Luôn luôn giữ vững lòng tin trong nhân dân đối với hoạt động xổ số kiến thiết", Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Hiện tại, XSKT Cần Thơ phân phối vé qua 100 đại lý cấp 1 tại 8/9 tỉnh, thành phía nam (trừ Cà Mau). Công ty này đặt mục tiêu năm 2025, đạt doanh thu tiêu thụ 7.170 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế là 752 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 2.450 tỉ đồng.