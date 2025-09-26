Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: 25 Học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng | Lần đầu bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: 25 Học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng | Lần đầu bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành

Thanh Niên
Thanh Niên
26/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: 25 Học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng | Lần đầu bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành

Cháy nhà lúc sáng sớm, 3 người kịp thoát thân

Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra sáng sớm 26.9.2025 ở phường Tân Bình (TP.HCM), 3 người đã kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Chùa Tiêu Giao, nơi từng cất giấu và truyền bá Tiến Quân Ca

Giữa làng nghề Bát Tràng, chùa Tiêu Dao nổi bật với lối kiến trúc độc đáo khi hầu hết chi tiết đều được tạo tác từ gốm sứ. Từ cổng tam quan cho đến các bức phù điêu, tất cả đã biến ngôi chùa thành điểm giao thoa hiếm có giữa tín ngưỡng và nghệ thuật gốm, vừa trang nghiêm vừa phản chiếu tinh hoa nghề truyền thống.

Chùa Tiêu Giao, nơi từng cất giấu và truyền bá Tiến Quân Ca

Tắm nước lạnh và những tác động không ngờ với huyết áp

Tắm nước lạnh không chỉ giúp sảng khoái, nó còn ảnh hưởng đến huyết áp theo cách mà nhiều người không ngờ tới.

Bác sĩ Laura Campedelli, chuyên gia vật lý trị liệu tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), cho biết khi tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch máu ngoại vi để giữ ấm, khiến huyết áp, nhịp tim và nhịp thở tăng lên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ kéo dài khoảng 4 phút, sau đó huyết áp sẽ trở lại mức bình thường, theo Verywell Health.

Dù vậy, với người mắc bệnh tim, suy tim hoặc gặp vấn đề về tuần hoàn, những thay đổi đột ngột này có thể gây áp lực cho hệ tim mạch. Do đó, họ nên trao đổi với bác sĩ trước khi tắm nước lạnh.

Tắm nước lạnh và những tác động không ngờ với huyết áp

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Toàn cảnh 17h: Lời sau cùng của trùm giang hồ Bình 'Kiểm' | Bí ẩn ông trùm đường dây đánh bạc 3,8 tỉ USD

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Sự thật vụ cướp điện thoại người khuyết tật | Siêu bão Ragasa tàn phá nhiều nơi

Toàn cảnh 17h: Đình chỉ hiệu trưởng vụ thực phẩm bẩn | Thực hư CSGT đấu giá xe vi phạm

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H ngộ độc thực phẩm Lê Thúy Hằng SJC Chùa Tiêu Dao Bánh dẻo Mặt nạ giấy tắm nước lạnh làng nghề cháy nhà Tiến quân ca
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận