Toàn cảnh 17h: 25 Học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng | Lần đầu bay hiệu chuẩn Sân bay Long Thành

Cháy nhà lúc sáng sớm, 3 người kịp thoát thân

Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra sáng sớm 26.9.2025 ở phường Tân Bình (TP.HCM), 3 người đã kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Chùa Tiêu Giao, nơi từng cất giấu và truyền bá Tiến Quân Ca

Giữa làng nghề Bát Tràng, chùa Tiêu Dao nổi bật với lối kiến trúc độc đáo khi hầu hết chi tiết đều được tạo tác từ gốm sứ. Từ cổng tam quan cho đến các bức phù điêu, tất cả đã biến ngôi chùa thành điểm giao thoa hiếm có giữa tín ngưỡng và nghệ thuật gốm, vừa trang nghiêm vừa phản chiếu tinh hoa nghề truyền thống.

Tắm nước lạnh và những tác động không ngờ với huyết áp

Tắm nước lạnh không chỉ giúp sảng khoái, nó còn ảnh hưởng đến huyết áp theo cách mà nhiều người không ngờ tới.

Bác sĩ Laura Campedelli, chuyên gia vật lý trị liệu tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), cho biết khi tiếp xúc với nước lạnh, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch máu ngoại vi để giữ ấm, khiến huyết áp, nhịp tim và nhịp thở tăng lên trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu ứng này thường chỉ kéo dài khoảng 4 phút, sau đó huyết áp sẽ trở lại mức bình thường, theo Verywell Health.

Dù vậy, với người mắc bệnh tim, suy tim hoặc gặp vấn đề về tuần hoàn, những thay đổi đột ngột này có thể gây áp lực cho hệ tim mạch. Do đó, họ nên trao đổi với bác sĩ trước khi tắm nước lạnh.

