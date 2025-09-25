Bác sĩ: Tắm nước lạnh ảnh hưởng đến huyết áp theo cách không ngờ!

Sau đây, bác sĩ Laura Campedelli, chuyên về vật lý trị liệu tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ), dựa vào các nghiên cứu, sẽ giải thích ảnh hưởng của việc tắm nước lạnh lên hệ tim mạch và chuyển hóa.

Tắm nước lạnh có thể làm tăng huyết áp tạm thời

Khi tiếp xúc với nước lạnh, hệ thần kinh tự chủ phản ứng rất nhanh nhằm giữ ấm cho cơ thể bằng cách co mạch máu ngoại vi. Kết quả là huyết áp, nhịp tim và nhịp thở đều tăng lên trong thời gian ngắn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Điều bất ngờ là chỉ khoảng 4 phút sau khi tắm nước lạnh, huyết áp thường trở lại mức bình thường. Điều này có nghĩa là hiệu ứng này là tạm thời.

Tuy nhiên, đối với người đã có bệnh tim hoặc gặp vấn đề về lưu thông máu, các thay đổi đột ngột có thể gây áp lực lớn lên hệ tim mạch. Vì vậy, người mắc bệnh tim, suy tim hoặc các bệnh tim mạch khác nên trao đổi với bác sĩ trước khi tắm nước lạnh.

Khi tắm nước lạnh, huyết áp, nhịp tim và nhịp thở đều tăng lên Ảnh: AI

Lợi ích của tắm nước lạnh

Ngoài việc ảnh hưởng huyết áp, tắm nước lạnh có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, theo các cách sau:

Cải thiện tuần hoàn máu: Co mạch khi tiếp xúc nước lạnh dẫn đến phản ứng tăng lưu lượng máu khi phục hồi.

Tăng sự tập trung và năng lượng: Nghiên cứu nhỏ cho thấy ngâm nước lạnh trong khoảng 5 phút giúp gia tăng sự tỉnh táo và mức năng lượng .

Hỗ trợ phục hồi cơ bắp: Nhiều vận động viên sử dụng liệu pháp lạnh để giảm đau nhức sau tập luyện.

Cải thiện tâm trạng: Một số nghiên cứu cho thấy tắm nước lạnh có thể giúp giảm triệu chứng lo âu, trầm cảm nhẹ.

Tốt cho da: Nước lạnh có thể giảm viêm và stress oxy hóa ở da.

Tăng cường miễn dịch: Dữ liệu cho thấy những người tắm nước lạnh hằng ngày ít ốm vặt hơn; một nghiên cứu kéo dài 3 tháng trên 3.000 người cho thấy tắm nước lạnh giúp giảm đến 29% số ngày bệnh.

Cân nhắc trước khi thử tắm nước lạnh

Thực hành từ từ: Bắt đầu tắm nước lạnh trong 5 phút rồi lần sau tăng lên 10 phút

Người có bệnh tim, suy tim hoặc vấn đề mạch máu, cần thảo luận với bác sĩ trước khi tắm nước lạnh.

Trong lúc tắm nước lạnh, nếu xuất hiện triệu chứng như khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh, tê bì tay chân, nên dừng ngay, theo Verywell Health.