Ngày mới với tin tức sức khỏe: Món ăn giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol

Bắt đầu Ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Tập tạ nhẹ cho người trung niên: sống lâu hơn nhờ cơ bắp; Hustle culture: Tiềm ẩn nguy cơ trầm cảm, đột quỵ; Chuyên gia: 6 mẹo 'nhỏ mà có võ' cho người bệnh tiểu đường; Lo sợ đau tim, đột quỵ: Một loại vắc xin quen thuộc có thể cứu bạn!...

Nấm giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và nguy cơ ung thư

Trong ẩm thực, có nhiều loại thực phẩm không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn hoạt động như những vị thuốc tự nhiên, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh. Rau củ, trái cây, các loại hạt, thảo mộc… đều chứa hợp chất sinh học quý giá có lợi cho sức khỏe.

Trong số đó, nấm là một ví dụ điển hình, vừa dễ chế biến, vừa sở hữu nhiều công dụng nổi bật cho tim mạch và hệ miễn dịch.

Nấm giàu protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng lại ít calo, đường và chất béo. Nhờ vậy, chúng trở thành lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, được các chuyên gia y tế đánh giá cao. Theo bác sĩ Heidi Moawa, giảng viên tại Trường Y, Đại học Case Western Reserve (Mỹ) và chuyên gia dinh dưỡng Karina Tolentino, đang làm việc tại Mỹ, ăn nấm thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là khả năng kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ cải thiện mức cholesterol, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ăn nấm thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó nổi bật nhất là khả năng kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ cải thiện mức cholesterol ẢNH MINH HỌA: AI

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp là bệnh lý phổ biến và âm thầm, chỉ biểu hiện rõ khi gây ra biến chứng nghiêm trọng. Các thử nghiệm cho thấy nấm chứa nhiều hoạt chất sinh học có tác dụng hạ huyết áp tự nhiên, bao gồm ergosterol, polyphenol, terpen, terpenoid, polysaccharid và protein. Những chất này giúp giãn mạch, tăng lưu thông máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Moawad nhận định: Nấm có thể được xem như một loại thực phẩm chống tăng huyết áp trong chế độ ăn hằng ngày.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Nấm giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol và nguy cơ ung thư trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 22.9. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về thực phẩm như: Chỉ 1 nắm hạt này trước khi ngủ: Tim khỏe, ngủ ngon, ngừa ung thư; Các loại thực phẩm nên tránh ăn cùng lúc...

Tập tạ nhẹ cho người trung niên: sống lâu hơn nhờ cơ bắp

Khi vào tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu cảm nhận rõ sự suy yếu của cơ bắp, giảm sức mạnh, dễ mất thăng bằng, khả năng vận động cũng kém đi. Tập tạ dù là nhẹ nhưng vẫn có tác dụng giảm thiểu các tác hại này.

Tập sức mạnh, hay còn gọi là kháng lực, giúp phát triển và duy trì khối cơ, làm chậm quá trình lão hóa cơ xương, duy trì chức năng vận động, giảm nguy cơ té ngã và mất khả năng tự chăm sóc, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Tập tạ nhẹ không chỉ giúp người trung niên có cơ thể khỏe mạnh mà còn kéo dài tuổi thọ ẢNH: AI

Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ cho biết khi người trung niên giữ được khối cơ và sức mạnh, họ có khả năng thực hiện các hoạt động hằng ngày an toàn hơn. Họ ít phụ thuộc vào người khác, nhờ đó nâng cao chất lượng sống.

Tập tạ cũng đã được chứng minh là giúp khắc phục hoặc giảm thiểu các thay đổi tiêu cực do tuổi tác, chẳng hạn cơ bị teo lại, giảm mật độ xương, suy giảm chuyển hóa và tăng nguy cơ bệnh mạn tính. Nếu không thể tập nặng thì người trung niên hoàn toàn có thể tập nhẹ. Tập tạ nhẹ hoặc tải thấp là lựa chọn an toàn, hiệu quả nhưng tạo ra nhiều lợi ích sức khỏe cho người trung niên.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Tập tạ nhẹ cho người trung niên: sống lâu hơn nhờ cơ bắp trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 22.9. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tập tạ như: Dấu hiệu người tập tạ nặng cần lưu ý; Bác sĩ: Có một bài tập cực hay để kiểm soát bệnh tiểu đường...

Chuyên gia: 6 mẹo 'nhỏ mà có võ' cho người bệnh tiểu đường

Quản lý đường huyết không chỉ dựa vào chế độ ăn uống và tập luyện lớn, mà đôi khi những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày cũng mang lại hiệu quả đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng chú ý đến những chi tiết nhỏ có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm biến chứng về lâu dài.

Ăn rau trước giúp kiểm soát tiểu đường hiệu quả và bảo vệ sức khỏe bạn. Chuyên gia dinh dưỡng Seema Shah, Thạc sĩ Y tế Công cộng chuyên ngành Dịch tễ học tại Đại học California (Mỹ), khuyên nên bắt đầu bữa ăn bằng rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, bí xanh hay rau lá đậm. Một số nghiên cứu cho thấy ăn chất xơ trước khi ăn tinh bột có thể làm chậm tốc độ hấp thụ carbohydrate, giúp đường huyết sau ăn tăng chậm hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy ăn chất xơ trước khi ăn tinh bột có thể làm chậm tốc độ hấp thụ carbohydrate, giúp đường huyết sau ăn tăng chậm hơn ẢNH MINH HỌA: AI

Sau rau, nên ăn đến protein rồi cuối cùng là tinh bột. Cách này không chỉ tốt cho đường huyết mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nhai kỹ thức ăn. Ăn quá nhanh có thể làm tăng đường huyết. Cô Shah giải thích, nhai kỹ giúp tiêu hóa dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và cải thiện phản ứng insulin. Thói quen này cũng giúp hạn chế ăn quá nhiều nhờ cơ thể có thời gian tiết hoóc môn báo no.

Kiểm tra đường huyết theo lịch cố định. Bác sĩ nội tiết Yesika Garcia, từ Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), khuyên nên kiểm tra và ghi lại chỉ số đường huyết vào cùng một thời điểm mỗi ngày để dễ phát hiện ra quy luật và điều chỉnh thuốc men.

Ngày mới với tin tức sức khỏe mời bạn xem tiếp nội dung bài Chuyên gia: 6 mẹo 'nhỏ mà có võ' cho người bệnh tiểu đường trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 22.9. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về bệnh tiểu đường như: Tiểu đường: vì sao đi bộ vài bước nhỏ cũng quan trọng?; Một số triệu chứng thường gặp của bệnh tiểu đường loại 2...

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 22.9 còn có nhiều tin bài sức khỏe khác.

Ngày mới với tin tức sức khỏe xin kính chúc các bạn một tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả.