Sức khỏe

Bác sĩ: 5 thói quen 'tưởng tốt' không ngờ lại âm thầm hại thận

Thiên Lan
Thiên Lan
19/09/2025 08:09 GMT+7

Tỷ lệ mắc bệnh thận đang gia tăng đáng báo động, nhưng nhiều người bỗng dưng mắc bệnh mà không hề biết nguyên nhân từ đâu.

Ngoài những yếu tố quen thuộc như ăn mặn, ít uống nước hay huyết áp cao..., còn có những thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm tàn phá thận.

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), nhưng tới 90% những người này không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính khiến thận bị tổn thương, giảm khả năng lọc máu, gây tích tụ độc tố và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ.

Sau đây là 5 thói quen gây hại thận thường gặp mà bác sĩ cảnh báo, theo trang tin sức khỏe Best Life.

Bác sĩ: 5 thói quen 'tưởng tốt' không ngờ lại âm thầm hại thận - Ảnh 1.

Đạm từ thịt động vật đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận

Ảnh: AI

Ăn quá nhiều đạm tăng nguy cơ bệnh thận

Tiến sĩ David Shusterman, bác sĩ tiết niệu hàng đầu của Mỹ, cho biết: Ăn gấp 2 hay gấp 3 lượng đạm khuyến nghị không giúp tăng cơ mà chỉ khiến thận phải làm việc quá tải. Nghiên cứu năm 2020 trên Journal of the American Society of Nephrology cũng chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đạm làm tăng nguy cơ bệnh thận. Đạm từ thịt động vật đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Thay vào đó, bác sĩ khuyên nên chọn protein từ thực vật như đậu, hạt, đậu nành, quinoa hay đậu lăng.

Lạm dụng thực phẩm chức năng

Bác sĩ cảnh báo rằng một số loại chất bổ sung, nhất là khi dùng liều cao, có thể gây hại cho thận. Nghệ, vitamin C, canxi liều cao dễ gây sỏi thận; vitamin D có thể tương tác thuốc ở bệnh nhân bị thận mạn tính; kali dư thừa cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Uống trà thanh lọc cơ thể

Các loại trà thải độc thường chứa thảo dược chưa được kiểm soát như cam thảo và chất lợi tiểu. Điều này có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, làm tăng gánh nặng cho thận. Thận chính là cơ quan thải độc tự nhiên tốt nhất của cơ thể, bác sĩ Shusterman nhấn mạnh.

Uống quá nhiều nước

Thận chỉ có thể xử lý khoảng 0,8 - 1 lít nước mỗi giờ. Uống nhiều hơn mức này dễ gây hạ natri máu, khiến dịch tích tụ trong tế bào, ảnh hưởng não và có thể nguy hiểm tính mạng. Nguyên tắc đơn giản: uống khi khát và theo dõi màu nước tiểu.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Ibuprofen, aspirin hay naproxen nếu dùng thường xuyên có thể hạn chế lưu lượng máu qua thận, làm suy giảm chức năng lọc. Bác sĩ Thomas Pontinen, từ Trung tâm Kiểm soát cơn đau MAPS (Mỹ), cảnh báo: Chỉ cần 2 viên Advil mỗi ngày trong 3 tuần cũng có thể gây tổn thương thận cấp. Hãy chỉ dùng khi thật cần thiết và ưu tiên phương pháp tự nhiên như nghỉ ngơi, chườm nóng lạnh.

Như vậy, bệnh thận có thể được phát hiện sớm nhờ xét nghiệm máu và nước tiểu. Các bác sĩ khuyên nên duy trì lối sống lành mạnh: kiểm soát cân nặng, tập luyện đều đặn, hạn chế muối, không hút thuốc và theo dõi huyết áp, theo Best Life.

