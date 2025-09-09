Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bác sĩ chỉ cách nhận biết cơn đau lưng là dấu hiệu của bệnh thận

Thiên Lan
Thiên Lan
09/09/2025 12:53 GMT+7

Đau lưng là tình trạng rất phổ biến hiện nay, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ do tư thế hoặc căng cơ. Một số cơn đau lưng có thể bắt nguồn từ các vấn đề về thận, điều mà nhiều người thường bỏ qua.

Bác sĩ Kshitij Raghuvanshi, chuyên khoa tiết niệu tại Ấn Độ, chia sẻ các dấu hiệu giúp nhận biết cơn đau lưng là cảnh báo của bệnh thận, từ đó phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Raghuvanshi, đau lưng không phải lúc nào cũng chỉ đơn giản là do cơ xương khớp. Nếu đau lưng đi kèm với thay đổi nước tiểu hoặc sưng phù, rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh thận. Nhận biết sớm các khác biệt này có thể cải thiện kết quả điều trị, theo tờ Times Of India.

Bác sĩ chỉ cách nhận biết cơn đau lưng là dấu hiệu của bệnh thận - Ảnh 1.

Nhận biết khác biệt giữa đau lưng thông thường và đau lưng do thận là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe

Ảnh: AI

Ba điểm khác biệt chính

Vị trí đau

Đau lưng thông thường, chủ yếu xảy ra ở vùng lưng dưới hoặc dọc cột sống, đôi khi lan xuống hông hoặc mông.

Đau thận, thường xuất hiện cao hơn, ngay dưới lồng ngực và ở hai bên cột sống. Cơn đau có thể lan sang sườn hoặc bụng.

Bản chất cơn đau

Đau lưng: Thường nhói hoặc đau tùy tư thế và hoạt động. Nghỉ ngơi giúp giảm đau.

Đau thận: Âm ỉ, dai dẳng, không thay đổi khi nghỉ ngơi và vận động.

Phản ứng với áp lực

Đau lưng: Đau nhiều hơn khi ấn hoặc kéo căng cơ, khớp vùng lưng.

Đau thận: Không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay chuyển động, thường đi kèm các triệu chứng liên quan đến thận, theo Times Of India.

Các dấu hiệu đi kèm cảnh báo bệnh thận

Bên cạnh đau lưng, bác sĩ Raghuvanshi nhấn mạnh các triệu chứng khác để nhận biết sớm bệnh thận:

  • Thay đổi khi đi tiểu. Tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, đặc biệt vào ban đêm; nước tiểu sủi bọt có thể là dấu hiệu rò rỉ protein.
  • Có máu trong nước tiểu hoặc cảm giác đau khi đi tiểu.
  • Phù nề chân, tay, mặt hoặc mắt cá chân sưng do thận không loại bỏ nước dư thừa.
  • Mệt mỏi dai dẳng. Chất thải tích tụ trong máu gây mệt mỏi, giảm tập trung, đôi khi do thiếu máu.
  • Da khô, ngứa do mất cân bằng khoáng chất.
  • Chán ăn, buồn nôn hoặc vị kim loại trong miệng.

Bác sĩ Raghuvanshi khuyến cáo, nếu xuất hiện những dấu hiệu trên, nên đến bác sĩ khám và làm các xét nghiệm thận như phân tích nước tiểu hoặc xét nghiệm chức năng thận, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng chỉ với những kiểm tra đơn giản.

Nhận biết khác biệt giữa đau lưng thông thường và đau lưng do thận là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Tin liên quan

Trà đá: Uống sai cách, suy thận lúc nào không hay

Trà đá: Uống sai cách, suy thận lúc nào không hay

Trà đá từ lâu đã trở thành thức uống quen thuộc trong những ngày oi nóng. Không chỉ giúp giải khát, trà còn lành mạnh hơn so với nước ngọt hay các loại đồ uống nhiều đường, chất béo.

Sáng nào cũng 1 ly nước ngay khi thức dậy: Điều gì xảy ra với gan, thận?

5 triệu chứng bệnh thận thấy được trên mặt và cổ

Khám phá thêm chủ đề

thận bệnh thận Đau lưng Nước tiểu Sưng phù Cột sống mệt mỏi xương khớp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận