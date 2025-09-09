Bác sĩ chỉ cách nhận biết cơn đau lưng là dấu hiệu của bệnh thận

Bác sĩ Kshitij Raghuvanshi, chuyên khoa tiết niệu tại Ấn Độ, chia sẻ các dấu hiệu giúp nhận biết cơn đau lưng là cảnh báo của bệnh thận, từ đó phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ Raghuvanshi, đau lưng không phải lúc nào cũng chỉ đơn giản là do cơ xương khớp. Nếu đau lưng đi kèm với thay đổi nước tiểu hoặc sưng phù, rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh thận. Nhận biết sớm các khác biệt này có thể cải thiện kết quả điều trị, theo tờ Times Of India.

Nhận biết khác biệt giữa đau lưng thông thường và đau lưng do thận là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe Ảnh: AI

Ba điểm khác biệt chính

Vị trí đau

Đau lưng thông thường, chủ yếu xảy ra ở vùng lưng dưới hoặc dọc cột sống, đôi khi lan xuống hông hoặc mông.

Đau thận, thường xuất hiện cao hơn, ngay dưới lồng ngực và ở hai bên cột sống. Cơn đau có thể lan sang sườn hoặc bụng.

Bản chất cơn đau

Đau lưng: Thường nhói hoặc đau tùy tư thế và hoạt động. Nghỉ ngơi giúp giảm đau.

Đau thận: Âm ỉ, dai dẳng, không thay đổi khi nghỉ ngơi và vận động.

Phản ứng với áp lực

Đau lưng: Đau nhiều hơn khi ấn hoặc kéo căng cơ, khớp vùng lưng.

Đau thận: Không bị ảnh hưởng bởi áp lực hay chuyển động, thường đi kèm các triệu chứng liên quan đến thận, theo Times Of India.

Các dấu hiệu đi kèm cảnh báo bệnh thận

Bên cạnh đau lưng, bác sĩ Raghuvanshi nhấn mạnh các triệu chứng khác để nhận biết sớm bệnh thận:

Thay đổi khi đi tiểu. Tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, đặc biệt vào ban đêm; nước tiểu sủi bọt có thể là dấu hiệu rò rỉ protein.

Có máu trong nước tiểu hoặc cảm giác đau khi đi tiểu.

Phù nề chân, tay, mặt hoặc mắt cá chân sưng do thận không loại bỏ nước dư thừa.

Mệt mỏi dai dẳng. Chất thải tích tụ trong máu gây mệt mỏi, giảm tập trung, đôi khi do thiếu máu.

Da khô, ngứa do mất cân bằng khoáng chất.

Chán ăn, buồn nôn hoặc vị kim loại trong miệng.

Bác sĩ Raghuvanshi khuyến cáo, nếu xuất hiện những dấu hiệu trên, nên đến bác sĩ khám và làm các xét nghiệm thận như phân tích nước tiểu hoặc xét nghiệm chức năng thận, giúp phát hiện sớm các bệnh lý nghiêm trọng chỉ với những kiểm tra đơn giản.

Nhận biết khác biệt giữa đau lưng thông thường và đau lưng do thận là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng.