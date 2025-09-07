Sáng nào cũng 1 ly nước ngay khi thức dậy: Điều gì xảy ra với gan, thận?

Nước giúp hỗ trợ tiêu hóa, bôi trơn khớp, hỗ trợ chức năng não, cùng nhiều quá trình quan trọng khác. Nhưng bạn có biết, thời điểm uống nước cũng quan trọng không kém.

Mặc dù cần phải giữ đủ nước trong suốt cả ngày, nhưng có những thời điểm, 1 - 2 ly nước có thể mang lại lợi ích tối đa cho gan, thận và sức khỏe tổng thể, theo tờ Times Of India.

1 - 2 ly nước ngay khi thức dậy giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, cung cấp nước cho các cơ quan và đào thải độc tố qua đêm Ảnh: AI

Uống nước ngay khi thức dậy

1 - 2 ly nước ngay khi thức dậy giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, cung cấp nước cho các cơ quan và đào thải độc tố qua đêm. Sau 6 - 8 tiếng ngủ không nạp nước, cơ thể sẽ bị mất nước tự nhiên. Vì vậy, cơ thể cần được bù đủ nước.

Chuyên gia Kumud Gandhi, nhà khoa học thực phẩm dinh dưỡng ở Ấn Độ, giải thích: Bổ sung nước ngay khi thức dậy có thể hỗ trợ chức năng giải độc gan, thận, đồng thời kích thích tiêu hóa và đốt cháy calo.

Gan sử dụng nước để sản xuất mật, giúp phân hủy chất béo và loại bỏ chất thải. Uống đủ nước vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể khởi động quá trình thanh lọc cơ thể hằng ngày.

Theo một nghiên cứu trên Frontiers in Nutrition, uống nước vào sáng sớm cũng có thể góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa chất béo.

Nên thêm một chút nước cốt chanh có thể cung cấp thêm vitamin C và hỗ trợ tiêu hóa.

Uống nước 30 phút trước bữa ăn

Khoa học đã chứng minh: Uống 1 ly nước 30 phút trước khi ăn là một trong những chiến lược tốt nhất để giảm cân và tiêu hóa.

Uống nước trước bữa ăn giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều bằng cách tạo cảm giác no, chuẩn bị niêm mạc dạ dày tiếp nhận thức ăn và hỗ trợ tiết enzyme tiêu hóa.

Nghiên cứu năm 2010 được công bố trên tạp chí Obesity cho thấy uống nước trước bữa ăn trong 12 tuần giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, tránh uống quá nhiều nước ngay trước hoặc trong bữa ăn, vì có thể làm loãng dịch tiêu hóa và cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Uống nước trước và sau khi tập luyện

Duy trì đủ nước là rất cần để đạt hiệu suất tối ưu trong khi tập luyện, và thời điểm uống nước đóng một vai trò quan trọng. Uống 1 - 2 ly nước 30 - 60 phút trước khi tập luyện giúp giữ đủ nước mà không bị đầy hơi.

Sau buổi tập, uống nước giúp bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Theo Hội đồng Thể dục Mỹ, uống nước đầy đủ trong khi tập luyện có thể cải thiện hiệu suất và đốt cháy calo.

Uống 1 ly nước vào khoảng 10 giờ 30 và 15 giờ 30, không chỉ giúp giảm ăn vặt mà còn giúp tỉnh táo, tập trung Ảnh: AI

Uống nước vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều

Thông thường, khi cảm thấy "đói", cơ thể bạn có thể tạo cảm giác khát. Uống 1 ly nước vào khoảng 10 giờ 30 và 15 giờ 30, không chỉ giúp giảm ăn vặt mà còn giúp tỉnh táo, tập trung và ngăn ngừa tình trạng sụt giảm năng lượng thường bị nhầm lẫn với cơn đói.

Uống nước trước khi đi ngủ

Uống nước trước khi ngủ rất quan trọng, 1 ly nước nhỏ 1 - 2 tiếng trước khi đi ngủ có thể hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào vào ban đêm, hỗ trợ đào thải chất thải qua đường tiêu hóa và ngăn ngừa khô miệng và chuột rút cơ bắp. Tuy nhiên, đừng uống ngay trước khi đi ngủ vì nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, cũng đừng uống quá nhiều vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ do phải đi vệ sinh thường xuyên. Uống nước vào giờ này giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể qua đêm, hỗ trợ chức năng thận và gan và giúp cơ bắp phục hồi trong khi nghỉ ngơi

Hãy lắng nghe tín hiệu khát của cơ thể và cân bằng lượng nước nạp vào trong ngày. Hãy nhấp một ngụm thông minh, đừng uống quá nhiều, theo Times Of India.